Tchia: nuovo video di gameplay dedicato alle opzioni di personalizzazione

Tchia torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay dedicato alla personalizzazione della protagonista. Dopo averci mostrato le varie attività secondarie presenti nel gioco, gli sviluppatori ci spiegano come potremo personalizzare la protagonista di Tchia all’interno dell’evventura.

Potremo, infatti, modificare il look della giovane protagonista scegliendo abiti, accessori, acconciature, trucco, pitture facciali e tanto altro ancora. Potremo persino decidere di modificare a nostro piacimento la zattera su cui ci muoveremo per esplorare l’isola.

Inoltre, Tchia avrà anche una modalità fotografica che ci permetterà di immortalare i nostri momenti di gioco preferiti. Anche in questo caso, potremo contare su un’ampia possibilità di personalizzazione, modificando gli scatti con varie pellicole e obiettivi. Per vedere le foto sarà poi necessario andare a sviluppare il rullino in punti specifici del mondo di gioco.

Annunciato durante i The Game Awards 2020, Tchia si presenta come un’open world dalle atmosfere esotiche e dalle meccaniche peculiari. Nel gioco avremo modo di assumere le sembianze di animali e oggetti per partire alla volta di un avventura incredibile che ci permetterà di stringere nuove amicizie e scoprire nuovi segreti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tchia sarà disponibile dal 21 marzo 2023 su console PlayStation e PC e sarà incluso sin dal lancio nel catalogo degli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium.