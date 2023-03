Tchia: nuovo video di gameplay tutto dedicato alle attività secondarie

Tchia torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay che spiega le varie attività secondarie presenti nell'open world. Vediamo il filmato.

Awaceb ha pubblicato un nuovo video gameplay di Tchia tutto dedicato alle attività secondarie in cui potremo cimentarci in questo nuovo open world dalle tinte esotiche. Nel filmato, che trovate qui sotto, il game director Phil Crifo afferma che il mondo di Tchia offre tanti svaghi per i giocatori. Tra questi, troviamo il tiro al bersaglio, le corse a tempo, le cacce al tesoro, le gare di tuffi e tanto altro ancora.

Potremo anche suonare l’ukulele in qualsiasi momento. Questo strumento possiede persino delle abilità uniche. Grazie alle melodie magiche sbloccabili, Tchia potrà influenzare il mondo che la circonda e sbloccare nuovi oggetti che le daranno un vantaggio nell’esplorazione e nel combattimento.

Non mancano poi una serie di collezionabili sparsi per tutta la mappa che potremo recuperare esplorando il mondo di gioco come perle da recuperare dai molluschi e amuleti.

Tchia è un’open world dalle atmosfere esotiche che ci trasporta in un affascinante mondo ispirato alle atmosfere e ai colori della Nuova Caledonia. Nel gioco avremo modo di assumere le sembianze di animali e oggetti per partire alla volta di un avventura incredibile che ci permetterà di scoprire i numerosi segreti celati dall’isola e dai suoi abitanti.

Tchia sarà disponibile a partire dal 21 marzo 2023 su PC (tramite Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5. Tchia sarà inoltre disponibile sin dal lancio per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.