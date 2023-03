Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, nuova featurette ufficiale col cast

Manca poco all’arrivo nei cinema di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, reboot cinematografico dell’epico gioco di ruolo capostipite del genere, ora riproposto con un grande cast e un’afflato da action comedy molto attento alla lore ma senza prendersi eccessivamente sul serio. Nella nuova featurette ufficiale, il cast ci introduce alla storia e ai personaggi, presentando al contempo qualche scena inedita.

“Non devi conoscere nulla di Dungeons & Dragons per immergerti in questa storia” afferma Chris Pine (che nel film interpreta il bardo Edgin). “I personaggi sono un gruppo di… ladruncoli” aggiunge Justice Smith (il mago Simon Aumar), scherzando sulle condizioni iniziali del party, tutt’altro che eroiche. “Sono una canaglia. Faccio affari con Sofina, temuto mago rosso.” spiega Hugh Grant (interprete del mellifluo Forge) mentre introduce i cattivi della pellicola, un gruppo di maghi oscuri. “Sono di una malvagità spaventosa. E così incredibilmente potenti!” chiosa Regé-Jean Page, che nel film indossa i panni del paladino Xenk.

Nel nuovo film, un affascinante ma improbabile ladro e un gruppo di ancor più improbabili avventurieri portano a termine un grosso colpo, recuperando una reliquia perduta e potentissima. Le cose si mettono male quando i nostri si imbattono nelle persone sbagliate, mettendo a rischio il mondo intero e finendo per lottare per rimettere le cose a posto.

Nel cast anche Michelle Rodriguez (Holga), Sophia Lillis (Doric), nonché Daisy Head nei panni del villain Sofina. Il film Paramount, diretto da Jonathan Goldstein & John Francis Daley e distribuito da Eagle Pictures, sarà nelle sale dal 29 marzo.

Nel tempo che ci separa dall’uscita potreste cominciare a studiare le schede PNG ufficiali dei personaggi in vista di future sessioni di ruolo a tema, oppure provare alcuni degli ultimi giochi in scatola con licenza ufficiale Dungeons & Dragons pubblicati da Hasbro: non solo giochi di ruolo classici ma anche altri generi di giochi tabletop, tutti da scoprire.

