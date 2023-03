Dungeons & Dragons: tutti i nuovi giochi in scatola dedicati al franchise

Il prossimo 30 marzo arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo uno dei film più attesi dell’anno: Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri porterà sul grande schermo il gioco di ruolo che da circa 50 anni fa vivere incredibili avventure a milioni di appassionati in tutto il mondo. Per celebrare l’occasione, Hasbro Gaming e Avalon Hill dedicano una linea di giochi da tavolo al magico mondo fantasy del gioco di ruolo per eccellenza, un vero tributo che culminerà l’uscita del lungometraggio.

Il primo è D&D Escape: Caos a Neverwinter, un escape game da due a sei giocatori che fa vivere in prima persona tre nuove e entusiasmanti avventure ambientati a Neverwinter. Come accade in una partita di D&D, è possibile creare il proprio personaggio combinando una moltitudine di razze, classi e armi. In ogni avventura i giocatori troveranno una serie di puzzle e indizi da decifrare attraversando un tabellone dinamico: la collaborazione tra i vari giocatori è fondamentale per risolvere tutti gli enigmi in tempo ed evitare che una terribile catastrofe si scateni sulla città. È il gioco perfetto sia per esperti e neofiti che vogliono sperimentare un nuovo modo di immergersi nel mondo di D&D all’interno di una esperienza Escape, sia per per gli appassionati di escape games che desiderano mettersi alla prova in un contesto fantasy noto ai più. In Italiano e già preordinabile e arriverà finalmente nelle fumetterie, librerie e nei negozi specializzati a partire dal 10 marzo.

Betrayal at Baldur’s Gate, invece, è un gioco in scatola già noto ai fan del genere per la sua versione in lingua ingese. Basato sul vincitore del Gamer Choice Awards Betrayal at House on the Hill, finalmente sarà disponibile per la prima volta in italiano. I coraggiosi avventurieri dovranno addentrarsi nell’iconica città dungeon di Baldur’s Gate infestata da forze malvagie. Dopo una prima parte di esplorazione, un male terrificante metterà uno dei giocatori contro tutti gli altri, scatenando un esercito di mostri dell’universo di D&D tra cui i Beholder e i Mind Flayer. Sono ben 50 gli scenari diversi di gioco, tanti da permettere a tutti di vivere a ogni partita un’avventura diversa. Impossibile farselo scappare! Il pre-order partirà dal 7 marzo ed il gioco sarà disponibile al pubblico dal 15 giugno.

Ma non è tutto. La linea di giochi dedicati a all’universo D&D è molto vasta e pronta a soddisfare tutti i gusti e tutte le diverse tipologie di giocatori: per prepararsi al meglio all’uscita del film, è possibile viaggiare nel mondo fantastico di Dungeons & Dragons con D&D Inizia l’Avventura, un gioco da tavolo cooperativo completamente diverso dalla classica manualistica di D&D ed adatto alle famiglie e a chi vuole approcciarsi la prima volta a questo universo. Per sconfiggere il terribile boss che minaccia le terre di Neverwinter servirà la collaborazione di tutti i membri della compagnia: infatti, il ruolo del Dungeon Master cambia a ogni turno per permettere ai giocatori di provare tutti i ruoli.

The Yawning Portal, invece, è un nuovo gioco di strategia con meccaniche di Resource Management in cui i giocatori dovranno vestire i panni di un cameriere di The Yawning Portal, la locanda più famosa del GDR! Un gioco da tavolo adatto sia ai fan di D&D che vogliono provare una nuova esperienza di gioco del tutto diversa dalle meccaniche D&D, sia agli amanti dei giochi di strategia e dei giochi da tavolo in generale.

La chicca arriva con il gioco che dal lontano 1935 a oggi ha conquistato più di 1 miliardo di giocatori in ben 114 Paesi: anche il mitico Monopoly omaggia Dungeons & Dragons con una nuovissima versione dedicata al film che arriverà nei cinema italiani a fine marzo e che stupirà tutti grazie a un gameplay del tutto nuovo. Ogni giocatore partirà all’avventura nei Forgotten Realms scegliendo uno dei protagonisti del gioco, ciascuno con le sue abilità speciali. Nella partita si sfiderà il destino con le nuove carte Magia e Mistero, oltre a utilizzare l’iconico D20. È il gioco perfetto per rivivere con famiglia e amici le vicende, i luoghi e i personaggi del film. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta: non resta altro che scegliere il proprio gioco preferito e partire per un’avventura piena di magia e mistero!

Infine, per celebrare assieme l’uscita del film, dal 24 marzo al 23 aprile presso i negozi Games Academy e Funside sarà possibile immergersi nel mondo di D&D vivendo esperienze esclusive, tra cui la possibilità di scoprire i giochi da tavolo D&D attraverso dimostrazioni nei punti vendita.

