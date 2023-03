Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, i protagonisti hanno delle schede ufficiali da PNG

Wizards of the Coast ha rilasciato le Statblock ufficiali dei protagonisti di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri utilizzabili in tabletop.

Non è raro che un Dungeon Master si ispiri al personaggio di un film o di un romanzo per creare PNG, personaggi e villain da utilizzare nelle proprie sessioni di ruolo: è una pratica vecchia quanto D&D e per farlo si realizzano le cosiddette “Stablock”, ovvero schede complete di tutti i dati utili al gioco, con caratteristiche, statistiche, abilità ed equipaggiamenti. Wizards of the Coast ha ora avuto la grandiosa idea di realizzare gli Statblock ufficiali dei personaggi protagonisti di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, il lungometraggio di prossima uscita nelle sale cinematografiche.

Le schede sono accessibili gratuitamente qui, tramite il sito D&D Beyond, come sempre ricco di eccezionali materiali gratuiti per gli appassionati di Dungeons & Dragons, previa registrazione al sito: le trovate in questa pagina, denominata Thieves’ Gallery.

Si tratta di un compendio davvero interessante, arricchito di splendide illustrazioni e che ci permette di approfondire i personaggi prima dell’uscita del film nelle sale (scopriamo, ad esempio, le abilità innate degli stessi, le armi esclusive e così via: alcune sono vere e proprie eccezioni straordinarie!).

I PG sono presentati in formato PNG, similmente a come verrebbero descritti nel classico Monster Manual, e sono pronti per essere utilizzati come personaggi da incontrare o combattere durante le proprie quest. Per utilizzarli in veste di personaggi giocabili, tuttavia, ci sarà bisogno di un’opera di adattamento.

I personaggi disponibili nella Thieves’ Gallery sono i membri del “party” Edgin (played in the film by Chris Pine), Holga (Michelle Rodriguez), Forge (Hugh Grant), Doric (Sophia Lillis), Simon Aumar (Justice Smith), Xenk (Regé-Jean Page), nonché Sofina, villain della pellicola interpretata da Daisy Head.

Qui trovate un video apposito in cui Christopher Perkins, Game Design Architect, parla di questa originale operazione.

Inoltre, oggi è uscito anche un dietro le quinte in cui gli interpreti cinematografici dei personaggi li presentano al pubblico:

Questa la sinossi del film:

Un affascinante ladro, insieme a un gruppo di improbabili avventurieri, realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

