Ora Twitter rivela quante volte un tweet è stato salvato dagli altri utenti

Presto Twitter rivelerà quante volte i tweet sono stati salvati dagli altri utenti. Da diversi anni, il social network consente di salvare un tweet specifico utilizzando la funzione segnalibro. La funzione estremamente utile, soprattutto per i thread, cioè le lunge sequele di tweet che illustrano uno specifico tema, spesso approfondendo una notizia o un fatto curioso.

Salvare un tweet nei segnalibri di Twitter, dunque, se possibile è un’azione molto più forte di limitarsi a mettere like o condividerlo. Significa che quel tweet ha catturato così tanto il tuo interesse, da farti pensare che un domani vorresti poterlo recuperare con facilità, per leggerlo ancora una volta.

Il nuovo contatore compare a fianco delle altre metriche già presenti, che includono il numero di like, retweet, quote retweet e commenti ricevuti dai post. Attualmente, il nuovo indicatore del numero di volte in cui un tweet è stato salvato è disponibile esclusivamente per gli utenti che accedono al social network dall’applicazione per iOS. L’azienda, ad ogni modo, ha già annunciato di essere al lavoro per espandere questa funzione.

A differenza di tutte le altre metriche, non sarà possibile cliccare sul numeretto per visualizzare gli utenti che hanno salvato un tweet. In altre parole, mettere un tweet nei segnalibri è un’azione ancora privata e gli altri utenti non potranno risalire a te.