Mephisto: uno speciale Disney+ sul personaggio Marvel in lavorazione (rumor)

17—Mar—2023 / 10:53 AM

Secondo alcuni rumor diffusi dai siti specializzato d’oltreoceano, il prossimo possibile Marvel Studios Special Presentations dovrebbe essere dedicato al personaggio di Mephisto. Secondo quanto riportato dall’insider Jeff Sneider lo special sarebbe già in lavorazione. A vestire i panni di Mephisto nel Marvel Cinematic Universe è stato chiamato Sacha Baron Cohen.

Secondo quanto rivelato da Sneider:

Mi è stato detto che sarebbero in corso le riprese di uno special su Mephisto sul set di Agatha: House of Harkness. Sembra che ci stiano lavorando.

Ricordiamo che l’ultimo special che è uscito su Disney+ a tema Marvel è stato quello dei Guardiani della Galassia, ma, nel periodo di Halloween è stato distribuito quello su Werewolf by Night. E proprio in questo periodo dell’anno scorso si stava svolgendo la produzione di quest’ultimo special. Perciò, se i tempi dovessero essere rispettati, il prossimo ottobre potremmo vedere sulla piattaforma Disney+ lo special su Mephisto.

La presenza di Mephisto è stata considerata anche per la serie TV su Ironheart, che vedrà come protagonista Dominique Thorne, già vista in Black Panther: Wakanda Forever.

