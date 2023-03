Meta non rinnova gli accordi con la SIAE: via la musica italiana da Instagram e Facebook

Via da Instagram e anche da Facebook. La maggior parte dei brani degli artisti italiani non potranno più essere usati nelle Storie, nei Reel e nemmeno nei post.

Addio alla musica italiana su Facebook e Instagram. Meta ha fatto sapere di non aver raggiunto un accordo con SIAE, la più importante società italiana a tutela, esercizio e intermediazione del diritto d’autore nel nostro Paese.

In sostanza, i brani degli artisti che sono rappresentati dalla SIAE non potranno più comparire all’interno dei contenuti condivisi sui due social network. Via da Instagram e anche da Facebook. Non potranno più essere usati nelle Storie, nei Reel e nemmeno nei post.

Un duro colpo per gli utenti italiani, che così dovranno limitarsi ad usare esclusivamente musica straniera per i loro contenuti.

La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all’interno della nostra libreria musicale. Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo e continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti” ha affermato il social network di Mark Zuckerberg, mentre da parte di SIAE almeno al momento non sono giunti commenti

si legge in una nota diffusa da Meta.