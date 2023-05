SIAE, insieme a Fondazione Cinema per Roma istituisce il Premio SIAE CINEMA

SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, in accordo con Fondazione Cinema per Roma, istituisce il Premio SIAE CINEMA: il riconoscimento, che sarà assegnato nel corso della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, andrà alla migliore sceneggiatura scritta da uno sceneggiatore o una sceneggiatrice di nazionalità italiana o residenti stabilmente in Italia che non abbiano superato i 35 anni di età al momento della domanda.

Consapevole dell’importanza di far emergere e sostenere il talento delle nuove generazioni che si affacciano al cinema, la Società Italiana degli Autori ed Editori vuole così sottolineare e promuovere la centralità della scrittura nell’avvio del processo creativo sostenendo la realizzazione dell’opera con un premio del valore di 150 mila euro, destinato alla produzione italiana che realizzerà il film tratto dalla sceneggiatura vincitrice. Il film dovrà essere firmato da un regista o una regista alla sua opera prima o seconda.

Per partecipare al bando è necessario che la sceneggiatura abbia già riscontrato l’interesse di un produttore per la realizzazione del film e che tale produttore presenti, unitamente alla sceneggiatura, i contratti con gli autori e con il regista, il budget e il piano finanziario del film. Sono ammesse sceneggiature di lungometraggi di finzione e animazione di durata superiore a 75’.

I progetti, che dovranno essere presentati entro venerdì 14 luglio, saranno valutati da una giuria composta dallo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il produttore cinematografico Carlo Cresto-Dina e il compositore Pivio.

Per leggere il regolamento completo e iscrivere un progetto è possibile consultare la pagina https://my.romacinemafest.org/it/bando-project/start/. Il vincitore del Premio sarà annunciato durante la prossima edizione della Festa del Cinema (Roma, 18 – 29 ottobre 2023).

La manifestazione quest’anno avrà un giorno in più di programmazione, attestandosi sulla durata di altri celebri festival internazionali come quello di Cannes.

Costituita nel febbraio del 2007, la Fondazione Cinema per Roma promuove il cinema italiano -nonché quello internazionale – organizzando nella Capitale una delle più importanti manifestazioni dedicate alla settima arte, la Festa del Cinema di Roma. Realizza inoltre un programma di eventi che si svolgono durante il resto dell’anno, come rassegne cinematografiche e arene estive, ed è ente attuatore del progetto Rome City of Film UNESCO. Dal gennaio 2023 la Fondazione Cinema per Roma si occuperà della gestione della Casa del Cinema di Roma.

Leggi anche: