Batora: Lost Haven su Nintendo Switch dal 6 aprile, teaser trailer d’annuncio

Batora: Lost Haven è un’avventura isometrica di azione e avventura, che combina elementi RPG con un sistema unico e “duale” sia nei combattimenti che durante la storia. Le scelte del giocatore influenzano lo stile di combattimento, la storia, i dialoghi, gli enigmi e i finali, costringendolo a mettere in discussione il vero significato della parola “sacrificio”. Il gioco, uscito lo scorso anno su PC e console PlayStation e Xbox, è finalmente in arrivo anche su Nintendo Switch, a partire dal 6 aprile: ecco il teaser trailer ufficiale della nuova versione del titolo Stormind Games pubblicato da Team 17.

Sinossi del videogioco:

Batora: Lost Haven è un action RPG che ti farà vivere un’avventura interplanetaria, con una storia profonda in cui le scelte contano. Avril non avrebbe mai immaginato di dover vestire i panni di un’eroina, ma… dopo un evento misterioso e devastante, il suo mondo è stato completamente capovolto. Adesso il suo pianeta natale è letteralmente sull’orlo della distruzione, e Avril ha ricevuto poteri straordinari: dovrà percorrere un viaggio interplanetario per scoprire antichi segreti e fare i conti con una serie di decisioni che cambieranno la sua vita.

In Batora: Lost Haven esplorerai una serie di pianeti unici, scoprendo una galassia in cui la morale è relativa, e il confine tra giusto e sbagliato è spietatamente sottile. Nel corso dell’esplorazione, dovrai sfruttare le abilità uniche di Avril per perfezionare diversi stili di combattimento e sconfiggere nemici mortali, risolvere intricati enigmi e affrontare le missioni che le verranno affidate da alieni piuttosto singolari. Ogni scelta che prenderai plasmerà il tuo viaggio e forgerà il modo in cui porterai a termine la tua missione finale… Salvare il tuo rifugio perduto.

Sfrutta il doppio potere del Sole e della Luna e mettilo al servizio della mente e del corpo per combattere battaglie frenetiche contro nemici mortali ed esseri soprannaturali. Risolvi sfide complesse e ultraterrene con enigmi immersi in un’atmosfera suggestiva. Le scelte che fai conducono a finali differenti e influenzano il destino dell’universo e dei suoi abitanti. Cosa potresti sacrificare per ciò che ami?

