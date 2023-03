La NVIDIA RTX 4070 costerà molto di più della RTX 3070

Secondo quanto riferito da Moore’s Law is Dead, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 potrebbe costare molto di più di quanto ci si aspettasse.

Secondo le ultime indiscrezioni, la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti costerà 799$, mentre la NVIDIA GeForce RTX 4070 potrebbe avere un prezzo di 749,99$, cioè 50 dollari in meno rispetto al prezzo della scheda 4070 Ti.

Si tratta di un aumento del 50% rispetto ai prezzi di lancio della scheda grafica di scorsa generazione, la RTX 3070. Queste cifre non sono ancora finali e finché non uscirà un annuncio da parte di NVIDIA vanno prese con la massima cautela.

La NVIDIA GeForce RTX 4070 sarà una versione leggermente meno potente della 4070 Ti e si dovrebbe collocare, per prestazioni, tra la RTX 3080 Ti e la RTX 3080.

Sia la RTX 3080 e RTX 3080 Ti sono ormai esaurite ovunque e sul mercato secondario in genere vengono proposte trai 700 e 800$. Questa difficile situazioni potrebbe spiegare un aumento di prezzo così repentino per la generazione successiva.

In compenso, c’è almeno una buona notizia. NVIDIA ha calato i prezzi delle RTX 4090 e 4080 per il mercato italiano. Rispettivamente, ora costano 1899 e 1429 euro, cioè circa il 2,1% in meno rispetto ai precedenti prezzi.