IT: la Escape Room a tema Pennywise è stata inaugurata a Las Vegas

La Escape Room di IT è stata inaugurata a Las Vegas. L’attrazione è stata chiamata Escape IT Chapter One, e sarà affiancata in autunno dalla IT Chapter Two, che verrà aperta in seguito nel corso dell’anno.

Ecco alcune immagini della Escape Room.

L’attrazione è stata realizzata da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e da Egan Escape Productions. L’Escape Room è situata a Las Vegas tra Sin City off Symphony Parkway e Martin Luther King Blvd ed è grande ben 2,7mila metri quadrati.

Nell’attrazione sono presenti venti stanze interattive in cui gli appassionati possono vivere delle avventure da brividi accompagnati da Pennywise, e dal suo terrore. Si tratta di stanze che sono caratterizzate da scene del primo capitolo cinematografico di IT.

Per gli appassionati del nostro Paese che trovandosi a Las Vegas vorranno provare la Escape Room a tema IT il costo del biglietto è di 54.99 dollari il giovedì ed il venerdì, mentre sabato e domenica sale a 59.99 dollari. Gli orari di apertura vanno dalle 16,00 alle 23,00 il giovedì ed il venerdì, mentre sabato e domenica si va dalle 14,00 alle 23,00.