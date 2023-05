Il Vegas Loop voluto da Elon Musk avrà 69 stazioni: un domani collegherà Las Vegas e Los Angeles

La Boring Company di Elon Musk ha ufficializzato i suoi piani per espandere la rete di tunnel sotto Las Vegas.

Rispetto al piano originale, l'azienda prevede di estendere la tratta di altre 25 miglia e 18 nuove stazioni. La TBC, di proprietà di Elon Musk, aveva originariamente immaginato il Vegas Loop come un sistema di trasporto sotterraneo con 29 miglia di tunnel e 51 stazioni. Ora, il piano attuale prevede la costruzione di 65 miglia di tunnel con 69 stazioni dopo che i commissari della Contea di Clark, in Nevada, hanno approvato la sua ultima espansione.

Secondo TechCrunch, i commissari hanno votato 6 a 1 dopo che l’avvocato di TBC, Stephanie Allen, ha assicurato loro che l’azienda pagherà interamente il progetto, senza costi per le casse della città. Il voto contrario è stato espresso dalla commissaria Marilyn Kirkpatrick, che ha sollevato preoccupazioni sul sistema di trasporto, sostenendo che serviva solo i turisti e non tiene conto delle esigenze dei dipendenti dei resort e dei casinò.

Al momento, il Vegas Loop è ancora lungo solo circa 2 miglia con cinque fermate intorno al Las Vegas Convention Center. Il piano prevede che il tunner, nell’immediato, venga esteso con un collegamento diretto verso l’aeroporto internazionale Harry Reid. Sul lungo periodo, la The Boring Company sogna di creare un collegamento diretto tra Las Vegas e Los Angeles.