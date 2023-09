Philipp Plein: inaugurato terzo store a Las Vegas con la presenza speciale di Nicolas Cage

Philipp Plein ha recentemente festeggiato l’apertura del suo terzo negozio a Las Vegas, situato presso ‘The Shops at Crystals’. Questo evento straordinario è stato reso ancora più speciale dalla presenza dell’attore premio Oscar, Nicolas Cage, che ha fatto gli onori di casa durante la festa di inaugurazione.

La nuova boutique Philipp Plein a Las Vegas si distingue per la sua imponente estensione di oltre 250 metri quadrati. L’ambiente è stato arricchito con l’arte e il design distintivo di Philipp Plein, includendo arredi per la casa personalizzati e l’uso predominante di marmo bianco come elemento di design principale. Il risultato è un ambiente lussuoso e raffinato, che cattura l’essenza del luxury living che è sempre stato una firma dello stilista.

All’interno del negozio, i visitatori possono immergersi nell’universo di Philipp Plein, con comodi divani lounge contemporanei, podi in marmo e tavoli cromati e in vetro che riflettono la filosofia stilistica del marchio. Inoltre, la boutique offre un’esperienza di shopping personalizzata attraverso un servizio clienti privato, che consente l’acquisto di occhiali e orologi Philipp Plein.

Le collezioni principali offerte nella boutique includono ‘Modern Renaissance’ e ‘Mille e una notte’. ‘Modern Renaissance’ si ispira all’eleganza del rinascimento e al minimalismo contemporaneo. La collezione donna autunno 2023 presenta abiti lunghi e corti, blazer e pantaloni iperfemminili ed estremamente raffinati, catturando una combinazione di motivi contrastanti ma complementari.

Dall’altra parte, la collezione ‘Mille e una notte’ offre un’esperienza di moda unica, unendo il fascino del Medio Oriente con l’estetica occidentale. Qui, il motivo cachemire decora sciarpe che richiamano l’immaginario del cowboy e del motociclista, mentre un motivo persiano a forma di lacrima evoca l’essenza di un giardino fiorito combinato con la maestosità di un cipresso. Inoltre, Philipp Plein offre una reinterpretazione inaspettata e moderna del classico motivo paisley, che è diventato iconico nel corso della storia dell’arte, dell’architettura e del design.

La boutique Philipp Plein a Las Vegas celebra l’eredità stilistica del marchio, stabilendosi con stile e raffinatezza nel cuore della vivace città, Las Vegas. Con questa terza apertura, Philipp Plein continua a fare la differenza nel mondo della moda, offrendo ai suoi clienti un’esperienza di lusso unica e raffinata.