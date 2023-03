Passi da iPhone 14 a iPhone 15? Dovrai buttare tutte le tue cover ufficiali

Se sei una di quelle persone che ama cambiare smartphone ogni anno, abbiamo una brutta notizia da darti. Il prossimo iPhone 15 non sarà compatibile con moltissimi accessori ufficiali progettati per il modello attualmente in commercio, l’iPhone 14.

I primi modelli mockup dello smartphone rivelano alcuni importanti cambi di design. Morale? Le cover per iPhone 14 non andranno bene per l’iPhone 15. Una cover MagSafe in silicone per iPhone 14 costa minimo 59€. Si sale a 69€ per una cover in pelle. Soldi buttati, se si decide di passare al modello successivo.

I motivi si spiegano facilmente. Macotakara, un blog in lingua giapponese, ha effettuato alcuni test, usando dei modellini mockup dell’iPhone 15 realizzati partendo dai file CAD che circolano da tempo in rete. Le custodie dell’iPhone 14, molto semplicemente, non saranno compatibili con l’iPhone 15. Le dimensioni del modulo fotografico non combaciano e anche la sagoma del telefono è leggermente diversa.

A ciò si aggiungono anche i nuovi tasti dell’iPhone 15, che non saranno più fisici, ma allo stato solido, e avranno una forma leggermente diversa.

Insomma, se state mettendo da parte i soldi per il prossimo top di gamma di Apple, vi conviene preventivare di mettere da parte altri 50-70€ per una nuova cover con supporto alla tecnologia MagSafe.