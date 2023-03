Resident Evil 4 Remake: la demo include una modalità segreta, ecco come sbloccarla

La demo di Resident Evil 4 Remake è disponibile da poche ore su tutte le piattaforme e a quanto pare sembrerebbe includere anche una modalità segreta esclusiva. Stando a quanto riportato da mp1st, la demo di Resident Evil 4 Remake potrebbe proporvi una sfida esclusiva: la “Mad Chainsaw Mode”, un livello di difficoltà estremo pensato solo per la versione di prova.

Questa modalità si attiva in maniera totalmente casuale, non esiste dunque un metodo specifico per attivarla. Non è chiaro se è necessario completare la demo almeno una volta, però il consiglio resta sempre quello di avviare più partite, fino a quando il gioco non vi proporrà di attivare la modalità Mad Chainsaw.

La Mad Chainsaw Mode della demo di Resident Evil 4 Remake permette di affrontare la fase di prova ad una difficoltà superiore, ossia con a disposizione una sola vita: se si viene eliminati, la partita termina e dovrete iniziare la demo nuovamente da capo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la versione di prova di Resident Evil 4 Remake vi permetterà di affrontare le fasi iniziali della campagna di Resident Evil 4 quando Leon S. Kennedy fa il suo ingresso nel villaggio e senza limiti di tempo. Nelle ultime ore, sono stati tantissimi gli utenti che hanno lamentato grossi problemi di natura tecnica per la versione PC della demo. Capcom non ha ancora commentato la notizia, ma la speranza è che possa rilasciare presto una patch che risolva i problemi di crash improvvisi e cali di frame.

Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Il gioco uscirà anche su PS4. Questa versione potrà essere aggiornata alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.