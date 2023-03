Resident Evil 4 Remake: grossi problemi con la versione PC della demo

Sembra che la demo PC di Resident Evil 4 Remake presenti numerosi problemi di natura tecnica. Stando a quanto riportato dagli utenti, il gioco presenterebbe continui fenomeni di stuttering, rallentamenti costanti anche su PC di fascia alta, crash improvvisi e bug.

Segnalati anche diversi problemi con Steam Deck. In portabilità il gioco Capcom sembrerebbe soffrire di numerosi problemi grafici, con glitch improvvisi e altri bug. Qualcuno ha consigliato di disattivare il Ray Tracing per migliorare le performance che in parte aiuta, ma non risolve ovviamente i problemi di bug e crash improvvvisi.

Infine, c’è anche chi si lamenta del supporto per mouse e tastiera, a quanto pare non proprio ottimale. Il timore degli utenti è che la versione finale presenti ancora questi problemi, considerando che siamo ormai prossimi all’uscita. Negli ultimi mesi, in effetti, sono stati diversi i titoli bombardati da recensioni negative su Steam per i grossi problemi riscontrati, basti pensare a Wo Long Fallen Dinasty e The Callisto Protocole quindi non è detto che la stessa situazione non possa verificarsi anche con Resident Evil 4.

La speranza ovviamente è quella di ricevere al più presto aggiornamenti da Capcom riguardo il rilascio di patch correttive. Nel frattempo, vi ricordiamo che la demo di Resident Evil 4 Remake è disponibile da poche ore per PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S. La versione di prova è senza limiti di tempo e ci permetterà di vivere le fasi iniziali della campagna di Resident Evil 4 ossia nel momento in cui Leon S. Kennedy fa il suo ingresso nel villaggio.

Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Il gioco uscirà anche su PS4. Questa versione potrà essere aggiornata alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.