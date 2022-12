The Callisto Protocol e i problemi della versione PC: boom di recensioni negative su Steam

Pioggia di recensioni negative su Steam per The Callisto Protocol: a quanto pare la versione PC presenterebbe numerosi problemi di natura tecnica.

Sembra che The Callisto Protocol abbia numerosi problemi su PC, tanto da esser stato bersagliato su Steam da una pioggia di recensioni negative. Stando a quanto riportato dagli utenti, il gioco presenterebbe continui fenomeni di stuttering, rallentamenti costanti anche su PC di alta fascia ed un Ray Tracing mal implementato che porta a scatti frequenti e fastidiosi.

Alcuni affermano inoltre che l’opera andrebbe incontro alle stesse problematiche anche disattivando il supporto all’RTX e c’è chi non riesce a giocare adeguatamente con un’RTX 3080 pur impostando al minimo i setting. Al momento su Steam il gioco ha una valutazione perlopiù negativa con solo il 26% di giudizi favorevoli e c’è chi si sta già mobilitando per richiedere i rimborsi.

Tali valutazioni si aggiungono poi a tutte le valutazioni altalenanti che il gioco ha ricevuto dalla critica internazionale. Nell’attesa che gli sviluppatori sistemino i problemi di natura tecnica della versione PC, vi ricordiamo che The Callisto Protocol è l’atteso horror sci-fi di Striking Distance Studios. Il titolo racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto che racchiude orrori inenarrabili.

Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Inoltre, Jacob, il protagonista, potrà anche fare affidamento su alcune abilità “GRP” che gli permetteranno di attirare verso di sè gli oggetti per spostarli e risolvere così piccoli puzzle.

Il gioco sfrutta inoltre anche una tecnica denominata “Horror Engineering” che fonde diverse componenti come atmosfera, tensione, violenza e senso di impotenza con l’obiettivo di innescare un senso di terrore senza precedenti.

The Callisto Protocol è ora disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.