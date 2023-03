Realme sta lavorando ad uno smartphone pieghevole? Un tweet sibillino lascia intendere di sì

Il mercato degli smartphone con schermo pieghevole sta diventando sempre più affollato. L’ultima azienda a scendere nell’arena? Realme, che attraverso un suo alto dirigente ha annunciato che il suo primo smartphone pieghevole arriverà molto presto.

A suggerirlo è Madhav Sheth, che su Twitter ha chiesto ai suoi follower cosa desiderino di più tra un realme Flip o un realme Fold. Il riferimento è chiaro: sta parlando dei due form factor più popolari del segmento degli smartphone pieghevoli, cioè, rispettivamente, formato a conchiglia e formato a libretto.

Entro il 2023 faranno il debutto 37 nuovi smartphone pieghevoli. Ben 18 in più rispetto a quanti ne sono usciti nel 2022. Tra le tante aziende che si preparano a debuttare in questa categoria troviamo anche OnePlus, che dopo molti anni di titubanza ha, infine, deciso di presentare uno smartphone pieghevole. Sempre entro la fine dell’anno, vedremo anche il primo smartphone pieghevole di Google.

Tornando a realme, non abbiamo idea di a che punto sia la fase di progettazione del primo smartphone pieghevole dell’azienda. In altre parole, non sappiamo se Sheth stesse realmente cercando di capire se i fan del brand preferiscano un pieghevole a conchiglia o a libretto, o se, piuttosto, stesse semplicemente cercando di dirci che è in arrivo un’importante novità. Non resta che aspettare i prossimi mesi per saperne di più.