Oscar 2023: Lady Gaga non canterà perché impegnata sul set di Joker 2

Per gli Oscar 2023 uno dei momenti più attesi sarà quello delle performance degli artisti candidati per la statuetta come migliore canzone, e per questo motivo era attesa la presenza di Lady Gaga, che però mancherà dal palco perché impegnata sul set di Joker 2.

Secondo quanto riferito da Glen Weiss, produttore della notte degli Oscar:

Abbiamo invitato tutti gli artisti in nomination. Abbiamo un grande rapporto con Lady Gaga, ma attualmente è nel mezzo delle riprese, e noi vogliamo rispettare ciò che significa lavorare in questa industria ed essere impegnati sul set. E lei non è in grado di offrire una delle sue solite performance, perciò non ci sarà.

Ricordiamo che Lady Gaga è candidata agli Oscar con Hold My Hand, brano tratto dalla colonna sonora di Top Gun: Maverick, film sequel campione d’incassi. A questo punto c’è da capire se l’artista sarà comunque presente alla cerimonia.

Gli altri candidati per la statuetta di migliore canzone sono: Rihanna (“Lift Me Up”), Sofia Carson e Diane Warren (“Applause”), Stephanie Hsu, David Byrne e Son Lux (“This Is a Life”) e Rahul Sipligunj con Kaala Bhairava (“Naatu Naatu”).