Tunic: in arrivo la Deluxe Edition fisica per Nintendo Switch e PS4

Fangamer ha svelato la Deluxe Edition fisica per Nintendo Switch e PS4 di Tunic, l’apprezzata avventura GDR di Finji. Questa speciale edizione è racchiusa in box di cartone ed include una copia fisica del gioco per Switch o PS4, oltre a tutta una serie di splendidi contenuti da collezione tra cui un set di 12 sticker, un opuscolo illustrativo con i comandi e i bozzetti, un libretto di istruzioni, la mappa dell’Oltremondo e dei dungeon e un codice per scaricare la colonna sonora digitale.

I preordini per la Deluxe Edition sono già disponibili sul sito ufficiale di Fangamer al prezzo di 45 dollari con data di uscita fissata per il 28 luglio in USA. L’azienda ha rivelato che questa edizione sarà disponibile anche per il mercato europeo più avanti nel corso del 2023.Se siete interessati, potrete effettuare il preordine a questo indirizzo.

Inoltre, è stata annunciata anche un’edizione rilegata del manuale (56 pagine, 24×18 cm), con copertina rigida disegnata da Jorge M. Velez. Sarà disponibile al prezzo di vendita di $19/€24.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Tunic è l’apprezzato GDR zelda-like con protagonista una volpe. Naufragati su una terra in rovina e armati solo della nostra curiosità, dovremo partire per un avventura piena di pericoli, affrontando creature colossali e raccogliere strani e potenti oggetti.