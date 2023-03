Paint: il trailer del film con Owen Wilson

Online è stato diffuso il trailer di Paint, il lungometraggio con protagonista Owen Wilson, che racconta la storia dell’iconico Bob Ross. Ricordiamo che di recente abbiamo visto l’interprete Owen Wilson partecipare alla serie TV Loki dei Marvel Studios.

Ecco il filmato.

La storia di Paint segue il percorso di Carl Nargle, il numero uno sulla scena artistica della pittura nel Vermont negli ultimi 27 anni. Per vedere le sue opere, le persone arrivano da tutte le parti del mondo. Eppure, quando il pittore assumerà una giovane artista, si vedrà portare via da quest’ultima tutto e tutti quelli che ama.

Peter Brant ha prodotto Paint, mentre lo stesso Owen Wilson è il produttore esecutivo insieme a Richard J. Bosner e Joel David Moore. Paint ha tra i protagonisti anche Michaela Watkins, Wendi McLendon-Covey, Ciara Renée, Lucy Freyer, Lusia Strus, e Stephen Root. Il film è scritto e diretto da Brit McAdams, per una sceneggiatura che era finita nella Black List per i migliori script ancora mai realizzati e portati sullo schermo.

Il film Paint uscirà il 7 aprile.

Il vero Bob Ross

Bob Ross è divenuto popolare per aver creato il programma televisivo titolato The Joy of Painting, trasmesso su PBS negli Stati Uniti d’America tra il 1983 e il 1994, e che nel tempo è arrivato anche in Europa, prima di spopolare online. Durante il programma Bob Ross insegnava ai telespettatori a dipingere delle scene naturali.

I filmati con Bob Ross protagonista sono divenuti dei veri e propri cult, considerando che il pittore mentre lavorava parlava ai telespettatori con un tono pacato, ed il suo modo di fare è stato associato all’ASMR, ovvero la capacità di instillare tranquillità, e che oggi è divenuta una caratteristica di alcuni prodotti e produttori di contenuti sul web.

Il canale YouTube di Bob Ross conta ad oggi ben 5 milioni di iscritti. Ecco un video con un’intera puntata presente sul canale.