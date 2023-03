Hideo Kojima celebra la Festa della Donna con una tradizione tutta italiana

Hideo Kojima ha scelto di celebrare la Festa della Donna, rendendo omaggio ad una tradizione tutta italiana, quella del dono delle mimose. Come potete vedere nella foto postata nel tweet qui sotto, il celebre game designer ed il suo team di Kojima Productions hanno regalato a tutte le sviluppatrici che lavorano presso la software house un’ingente quantità di mimose in segno di gratitudine.

L’8 marzo è la giornata internazionale della donna, ricorrenza stabilita dalle Nazioni Unite per celebrare le donne e i loro molteplici traguardi”, si legge nel post. “In Italia è anche il Mimosa Day ed è tradizione per gli uomini regalare questi fiori alle donne come segno di gratitudine.”

March 8th is #InternationalWomensDay,

established by the United Nation to celebrate women and their many achievements👏

It is also #MimosaDay and in Italy, it is customary for men to give mimosa flowers to women as a token of gratitude💐

Mimosa flower stands for sympathy☺️ pic.twitter.com/RWc4JDF1Nb

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) March 8, 2023