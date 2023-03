Sony lavora già alla PlayStation 6: la guida è affidata ancora una volta a Mark Cerny

Il lancio della PlayStation 6 è ancora lontano, ma questo non significa che Sony non sia già lavorando alla prossima generazione di console. Ci sono novità...

Il lancio della PlayStation 6 è ancora relativamente lontano, ma questo non significa che Sony non sia già lavorando alla prossima generazione di console. Il che è una buona notizia per tutti i gamer paranoici che temono che, in un domani molto vicino, le console possano completamente sparire per fare spazio esclusivamente al cloud gaming.

Perché parliamo di una console che verosimilmente verrà presentata solamente tra molti mesi? Beh, in queste ore è emerso un rumor decisamente interessante.

Secondo il tipster di Twitter WorryWartGamer, Sony avrebbe affidato la guida dello sviluppo della console a Mark Cerny, che già aveva curato lo sviluppo della PS5 e della PS4. Peraltro, Cerny ha recentemente firmato un brevetto per una tecnologia chiamata ‘Ray Tracing accelerato’, che inizialmente si pensava avrebbe fatto il suo debutto sulla PS5 (ma che più probabilmente arriverà solamente sulla PS6).

Quando uscirà la PlayStation 6?

Quando uscirà la nuova PlayStation 6? È ancora prematuro parlarne, ma vale la pena di sottolineare che la PS5 è sul mercato da meno di tre anni (il debutto è avvenuto a novembre del 2020) ed ha avuto un lancio estremamente travagliato e, per molti versi, senza precedenti nella storia del settore.

La pandemia ha accentuato la crisi dei chip, diminuendo la capacità di produzione di Sony e rendendo la console pressoché impossibile da trovare per molti anni. La PS5 ha iniziato ad essere disponibile più frequentemente e facilmente nei negozi solamente di recente. Per tutti questi motivi, Sony potrebbe decidere di estendere il normale ciclo vita della console perché, dopotutto, i giocatori che si sono goduti la nuova console fin dal lancio sono una minoranza relativamente contenuta.