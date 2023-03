Sherlock Holmes The Awakened: data di uscita svelata con un trailer

Sherlock Holmes The Awakened è tornato a mostrarsi in un trailer che svela infine anche la data d’uscita del gioco. Il titolo sarà disponibile a partire dall’ 11 aprile 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch. Per l’occasione, inoltre, sono state indicate anche le varie edizioni del gioco: Standard, Premium e Deluxe Edition.

L’edizione Standard include solo il gioco base ed è disponibile al prezzo di 39,99€. L’edizione Premium, invece, disponibile al prezzo di 49,99€ includerà oltre al gioco anche i pacchetti missioni secondarie e 6 outfit esclusivi. Infine, l’edizione Deluxe sarà disponibile solo su PC ed includerà al prezzo di 54,99€ il gioco completo, i pacchetti missioni secondarie, 6 outfit esclusivi, un artbook digitale e la colonna sonora. Il preordine di ogni versione consentirà ai giocatori di ricevere ulteriori 3 outfit esclusivi per Holmes e Watson.

Ricordiamo che Sherlock Holmes The Awakened era atteso originariamente per marzo 2023. Il gioco è stato poi recentemente rimandato a causa della guerra in Ucraina. Nel messaggio pubblicato sui social, infatti, gli sviluppatori avevano promesso che il titolo sarebbe stato pronto per la pubblicazione ad inizio aprile.

Descritto come un particolare crossover tra Lovecraft e Sherlock Holmes, Sherlock Holmes The Awakened racconta dell’intricato viaggio del detective più famoso d’Inghilterra e del suo fidato Watson che si ritroveranno ben presto a fronteggiare le spaventose creature del mito di Cthulhu, mentre indagano su una serie di misteriose sparizioni legate a un oscuro culto che adora un Dio Antico.