Offerte eBay: preorder di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon in sconto

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto sul preorder di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Vediamo la promozione.

Grazie alle offerte di eBay è possibile preordinare in sconto Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, in uscita su Nintendo Switch il 17 marzo 2023. Il gioco è ora disponibile al prezzo di 54,90€, ossia con uno sconto di 5 euro sul prezzo di listino. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box qui sotto:

Il venditore è game_electronic_virz, con il 99.9% di feedback positivo e catalogato come servizio eBay Premium, per velocità e affidabilità di spedizione. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay. La spedizione è gratuita.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è un particolare action adventure basato sulla serie di PlatinumGames che racconta con uno stile cartoonesco le origini di Cereza. “Accompagna la giovane strega Cereza e il demone Cheshire nel loro viaggio in una foresta proibita popolata da fate in Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon per Nintendo Switch. Pagina dopo pagina, scopri le origini della Strega di Umbra in quest’avventura ispirata ai libri di fiabe” – recita la descrizione ufficiale.

