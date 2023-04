Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, Hideki Kamiya vorrebbe dare inizio ad una vera e propria serie

Hideki Kamiya vorrebbe che Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon fosse il primo capitolo di una serie.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon potrebbe essere il primo episodio di una nuova serie, o almeno questo è ciò che vorrebbe Hideki Kamiya. A quanto pare, Kamiya è talmente tanto orgoglioso del lavoro svolto con Bayonetta Origins che vorrebbe espandere il mondo di gioco e dare vita ad una vera e propria serie.

Mi piacerebbe espandere il mondo di Bayonetta Origins nell’ambito di una nuova serie. I preparativi sono in corso e ho parlato con il director Abe Tinari delle cose che vogliamo fare, ma non ne abbiamo ancora discusso con Nintendo.”ha riferito Kamiya.

Anche il produttore di Nintendo Makoto Okazaki sembra essere molto positivo riguardo alla possibilità di un sequel.” Al momento non c’è davvero nulla di concreto, ma personalmente non penso che questa sia la fine. Per adesso credo che sarebbe meglio ascoltare il parere di tutti coloro che hanno giocato questo titolo e poi considerare dove andare successivamente”.

Le possibilità che Bayonetta Origins si trasformi in una serie, dunque, appaiono più che concrete. Nel frattempo, vi ricordiamo che il gioco è disponibile da poco su Nintendo Switch e che è stato accolto in maniera positiva sia dal pubblico che dalla stampa. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è un particolare action adventure basato sulla serie di PlatinumGames che racconta con uno stile cartoonesco le origini di Cereza.

Nel gioco dovremo accompagnare la giovane strega Cereza e il suo demonietto Cheshire nel loro viaggio nella foresta proibita popolata da fate. Pagina dopo pagina, scopriremo le origini della Strega di Umbra in una splendida avventura ispirata ai libri di fiabe.

