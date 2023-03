Cities: Skylines II, trailer d’annuncio del nuovo episodio della serie

Paradox Interactive e Colossal Order hanno annunciato oggi Cities: Skylines II, un sequel rivoluzionario del loro noto simulatore di città. Cities: Skylines II offre la simulazione più realistica mai creata, in cui i giocatori potranno costruire qualsiasi tipo di città che possano immaginare e seguire la sua crescita da piccolo villaggio a vivace metropoli. Dalle singole abitazioni, all’economia e al sistema di trasporti della città, Cities: Skylines II offre una simulazione profonda e coinvolgente che accoglie sia i nuovi giocatori che i veterani. Cities: Skylines II sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 nel corso dell’anno.

Cities: Skylines II, una rivisitazione moderna del genere city building, permette ai giocatori di creare e gestire città che prendono vita come mai prima d’ora, complete di sistemi di trasporto ed economici riprodotti realisticamente, un’infinità di opzioni di costruzione e personalizzazione e funzionalità avanzate di modding. Presentato durante il Paradox Announcement Show 2023, Cities: Skylines II fa evolvere ulteriormente il genere city-building, permettendo ai giocatori di creare le città dei loro sogni con il sandbox di costruzione di città con più possibilità al mondo.

Sviluppato da Colossal Order, sviluppatore acclamato dalla critica, Cities: Skylines è stato lanciato nel 2015 per PC. Negli ultimi otto anni è stato portato su numerose piattaforme con dozzine di DLC e oltre 12 milioni di copie vendute. L’accuratezza e la profondità della simulazione si sono guadagnate il rispetto degli urbanisti professionisti, che utilizzano Cities: Skylines per risolvere problemi nel mondo reale.

Cities: Skylines ha stabilito un nuovo standard per i giochi di costruzione di città quando è stato lanciato otto anni fa, e siamo incredibilmente orgogliosi del suo impatto. Abbiamo creato una community molto attiva attorno a Cities e abbiamo fatto conoscere a molti il city-building per la prima volta. Ora, abbiamo sfruttato gli anni di esperienza che abbiamo acquisito per fare un nuovo passo avanti nel genere dei city builder, ancora una volta, per la nostra community e per i nuovi giocatori.