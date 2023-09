Cities: Skylines 2 rinviato su PS5 e Xbox Series X|S, arriverà nel 2024

Cities: Skylines 2 è stato rinviato su PS5 e Xbox Series X|S: il gioco arriverà su console nel corso della primavera 2024, mentre su PC l’uscita resta fissata per il prossimo 24 ottobre. Il team ha riferito in un comunicato che ha bisogno di più tempo per rifinire l’esperienza su console.

Stiamo lavorando per preparare il gioco al lancio del 24 ottobre, ma ci siamo resi conto che ci serve più tempo per poter raggiungere gli standard qualitativi che abbiamo stabilito su console”, si legge in un comunicato del team di sviluppo. Vogliamo offrire ai nostri giocatori la migliore esperienza possibile, e per questo abbiamo cambiato la finestra di uscita di Cities: Skylines 2 per PS5 e Xbox Series X|S alla primavera 2024: questi mesi extra ci consentiranno di ottenere una sostanziale parità in termini di qualità e prestazioni fra tutte le piattaforme.”

Annunciato a marzo di quest’anno, City Skylines 2 promette di essere un sequel rivoluzionario del celebre city building, offrendo una simulazione più realistica con i giocatori che potranno costruire qualsiasi tipo di città seguendo passo passo la sua crescita. Dalle singole abitazioni, all’economia e al sistema di trasporti della città, Cities: Skylines II offre un impianto ancor più profondo, maggiori funzionalità e tantissime novità.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo anche che il gioco sarà disponibile dal lancio anche su Xbox Game Pass.