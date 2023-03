Cities: Skylines 2 annunciato ufficialmente da Paradox Interactive

In occasione del suo showcase, Paradox Interactive ha annunciato l’arrivo di Cities: Skylines 2, il seguito dell’apprezzatissimo city builder. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2023 su PC, Xbox Series X e S e PS5. Ecco il trailer d’annuncio:

Cities: Skylines 2 includerà diverse aggiunte e migliorie rispetto al primo capitolo. Il gioco, infatti, presenterà numerose opzioni di costruzione e personalizzazione che permetteranno ai giocatori di creare e gestire città con maggiori funzionalità. Oltre ad essere dotato di una nuova veste grafica , Cities: Skylines 2 disporrà anche di un sistema di trasporti completamente rinnovato e molto più realistico. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Crea e gestisci la tua città senza limiti. Grazie alla simulazione dettagliata e a un’economia dinamica, Cities: Skylines II metterà alla prova le tue capacità decisionali e ti permetterà di costruire la città dei tuoi sogni. Preparati a giocare al più epico e realistico city builder di sempre.

Guarda la città evolversi e adattarsi alle tue decisioni in un mondo dinamico e in continuo mutamento tanto impegnativo quanto gratificante. Usa la tua creatività e pianifica in modo strategico per trasformare la città in una fiorente metropoli che attirerà imprese, residenti e turisti. Dai quartieri residenziali ai centri urbani più vivaci, le possibilità sono infinite. Affronta le difficoltà di gestire una città e cerca di soddisfare le esigenze e le richieste dei tuoi cittadini.

In Cities: Skylines II la tua città crescerà e si trasformerà nel tempo, con una grafica straordinaria e incredibilmente dettagliata che le darà vita propria.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo anche che il gioco sarà disponibile dal lancio anche su Xbox Game Pass.