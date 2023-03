Iniziamo la recensione di The Mandalorian 3 dicendo che la serie ritorna dopo aver terminato la sua seconda stagione a novembre 2020 sul cliffhanger di Grogu che saluta il cacciatore di taglie titolare di Pedro Pascal e si avvia ad allenarsi con Luke Skywalker. Alcuni spettatori ora si chiederanno perché poco meno di 3 anni dopo, Din Djarin e Grogu si siano riuniti come se non si fossero mai lasciati e sono di nuovo l’uno accanto all’altro.

Questo è il problema più grande con il primo episodio di The Mandalorian 3 e, stranamente, questo problema non riguarda realmente la nuova stagione in sé, ma piuttosto la gestione del ritorno di Grogu nella serie spin-off di The Book of Boba Fett (sì, ancora lui). Anche l’intro fornisce piccoli indizi a membri del pubblico sul motivo per cui Grogu è improvvisamente tornato con il Mandalorian, si comporta quasi come se la fine della seconda stagione non fosse mai avvenuta. Questa sarà sicuramente una nota stridente per molte persone che hanno deciso di seguire solo questa serie tv.

Tuttavia, The Mandalorian 3 sembra sorprendentemente una serie tv completamente diversa. Laddove le prime due stagioni si concentravano sul viaggio tra Din Djarin e Grogu per saperne di più sul Bambino e restituirlo alla sua gente, dalla prima scena della stagione 3, è chiaro che quel particolare arco narrativo è stato completato e una nuova storia è ora in fase di costituzione.

Questa nuova avventura riguarda la cultura mandaloriana; un filo che è stato toccato costantemente nella serie finora attraverso diverse prospettive come quella dell’Armorer e del personaggio preferito dai fan Bo-Katan, ma mai così in profondità come qui.

Laddove le stagioni precedenti seguivano giustamente la relazione tra Din e Grogu, The Mandalorian 3 cerca di approfondire la cultura mandaloriana e quanto sia diventata “corrotta e persa” dopo il regno del terrore dell’Impero su Mandalore stesso.

Bo-Katan è già una chiara protagonista in questa stagione e Katee Sackhoff offre una performance fantastica fin dal primo episodio.

Definendo Bo-Katan come una combattente distrutta e solitaria che ha paura di mettere di nuovo in pericolo la sua gente, Sackhoff comanda lo schermo in ogni scena in cui si trova. Viene subito percepita come qualcuno che non vuole combattere per il ritorno in suo possesso della leggendaria Darksaber. È così distrutta e stanca di come la cultura mandaloriana abbia distrutto la sua vita e i suoi cari. Questa è una prospettiva davvero affascinante da prendere con Bo-Katan e i fan saranno sicuramente entusiasti a fare il tifo per lei per trovare l’auto-riscatto entro la fine della stagione, tanto quanto tifano per Din e Grogu. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Redenzione e perdono: questa è la via

Parlando del cacciatore di taglie titolare e del suo compagno, The Mandalorian 3 si concentra di più sulla psiche di Din Djarin in contrasto con il modo in cui la serie si è precedentemente preoccupata di svelare il passato e le abilità Jedi di Grogu. Questa maggiore attenzione a Din come individuo conferisce a questi nuovi episodi una sensazione più di nuova coerenza.

Sebbene fosse probabilmente limitato principalmente al lavoro vocale durante l’intera stagione a causa del suo programma di riprese per The Last of Us della HBO, Pedro Pascal porta la migliore versione di Din che abbiamo mai visto sullo schermo. Insicuro del suo scopo al di fuori dei confini della cultura mandaloriana che ha conosciuto per tutta la vita, Din è ora un apostata testardo e determinato a essere riaccettato dal suo clan trovatello.

Pascal è in grado di aggiungere più livelli alla sua interpretazione, specialmente alla fine del primo episodio, e rende il suo arco generale per questa terza stagione ancora più eccitante.

Quello che sembra essere un problema attuale è la gestione di Grogu. Il personaggio continua ad avere alcune interazioni incredibilmente carine, specialmente con una specie aliena familiare, ma la sua presenza in The Mandalorian 3 è ampiamente utilizzata come espediente della trama per Din per spiegare indirettamente importanti elementi della storia al pubblico.

A Grogu vengono dati fugaci momenti di auto-sviluppo in questo primo episodio e si può sperare che questo si sviluppi in qualcosa di più sostanziale nei prossimi episodi. Mentre è comprensibile che il ritorno di Grogu fosse probabilmente necessario dal punto di vista commerciale agli occhi di Lucasfilm, come nel mantenere il loro ultimo personaggio iconico rilevante all’interno della cultura pop, spetta al team di sceneggiatori garantire che il ritorno di Grogu serva sia il personaggio titolare che il proprio sviluppo al di fuori di momenti carini che possono essere condivisi sui social media.

Guardando al team creativo dello show, l’aggiunta del regista Rick Famuyiwa come produttore esecutivo può essere chiaramente vista nella terza stagione di The Mandalorian.

Famuyiwa dirige il primo episodio e il suo tocco è il motivo per cui questa serie sembra stia raggiungendo nuove vette.

Mentre Jon Favreau e Dave Filoni si sono orientati maggiormente verso la narrazione serializzata sia in The Mandalorian 1 e 2 che in The Book of Boba Fett, questi nuovi episodi puntano a una direzione diversa con un riempimento minimo.

L’apostata

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione del primo episodio di The Mandalorian 3 dicendo che ciò di cui si può discutere, in particolare con l’episodio 1, è il suo inaspettato ritmo veloce che porta i fan in un viaggio in varie località e diversi punti della trama, il tutto in un breve lasso di tempo di 35 minuti.

Sebbene questo approccio sia accolto con favore data la lentezza con cui si sono mosse le stagioni precedenti nonostante la loro breve durata di 8 episodi,

il ritmo dell’episodio 1 è piuttosto frastagliato e alcuni spettatori saranno sicuramente scoraggiati saltando troppo velocemente in questa trama e non concedendo tempo per respirare e riacquista familiarità con Din e Grogu.

Dopotutto, per tonnellate di persone che guardano, questa sarà la prima volta che questi due personaggi interagiscono insieme sullo schermo in poco meno di 3 anni.

La tecnologia Stagecraft non è mai stata migliore di come il regista Matt Reeves e il direttore della fotografia Greig Fraser l’hanno utilizzata per The Batman. Eppure, l’uso della CGI è a dir poco incredibile. Il mondo di The Mandalorian è semplicemente più vasto che mai. Ciò include una serie più ampia di personaggi alieni che vengono magnificamente portati in vita grazie al team di VFX.

La scena finale dell’episodio vede Din e Grogu visitare un castello mandaloriano su Kalevala, un altro pianeta (apparentemente intatto e pacifico) nel sistema mandaloriano. La ricerca del droide dovrà attendere, poiché anche il nostro protagonista vuole unirsi a Bo-Katan Kryze nella riconquista di Mandalore. Bo-Katan non sembra avere fretta, dato che i suoi seguaci si sono sciolti una volta che non è riuscita a recuperare la Darksaber, che invece è andata a Din per caso. Dal momento che queste persone sono tutte legate alla tradizione (più o meno ortodosse) e Din non è disposto a duellare con l’erede Kryze, sono in un vicolo cieco.

Din se ne va senza il supporto di Bo-Katan e probabilmente sta cercando di trovare la parte droide di cui ha bisogno dopo, ma questi show ci hanno detto in passato che dovremmo aspettarci l’inaspettato, quindi chissà quali avventure attendono la prossima settimana. Il capitolo 17 fa un lavoro pesante più che sufficiente per aprire diverse trame, quindi l’episodio della prossima settimana potrebbe essere molto più piccante. Non c’è nemmeno un cliffhanger finale – come le rivelazioni di Grogu e Boba Fett nelle anteprime della stagione precedente – quindi ‘The Apostate’ finisce semplicemente. Nonostante quanto sia veloce e un paio di scene ridondanti, questa premiere di stagione è un ricordo più che piacevole di tutto ciò che amiamo della serie di Jon Favreau.