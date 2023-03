Offerte eBay: Hogwarts Legacy per PlayStation 5 in forte sconto

Le offerte di eBay permettono di procedere con l’acquisto di Hogwarts Legacy grazie al prezzo scontato, così da poter viaggiare dentro questa avventura ambientata a fine 1800.

Il link che trovate in testa all’articolo permette di procedere con l’acquisto del titolo in questione per PlayStation 5. Si parla di un prezzo di solamente 58,90€. Il venditore è game_electronic_vix, con il 99,9% di feedback positivo e un numero di feedback pari a 49122. Potete pagare tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express.

Il titolo in questione permette agli utenti di vivere un’esperienza magica grazie a delle avventure ambientate prima di quanto visto nella saga di Harry Potter, con decine di contenuti tutti da scoprire dopo anni in cui si parla del nuovo titolo a tema magico.

