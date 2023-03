Il primo pieghevole di OnePlus non sarà una copia dell’OPPO Find N2

Nel 2023 OnePlus presenterà il suo primo smartphone pieghevole, come ormai è stato confermato dall’azienda stessa. Una svolta, dopo anni in cui il co-fondatore dell’azienda, Pete Lau, aveva più volte ribadito di essere scettico nei confronti di questo segmento di prodotti. Ma, evidentemente, ormai i tempi sono maturi.

In passato sono emerse diverse speculazioni su quelle che sarebbero potute essere le caratteristiche chiave del device. OnePlus fa ormai parte dello stesso gruppo di OPPO, e, per questo motivo, molte fonti avevano suggerito che il primo pieghevole di OnePlus sarebbe stato un telefono ribrandizzato. Insomma, una copia esatta dell’OPO Find N2.

Sempre più indizi hanno portato ad escludere questa ipotesi. Secondo il noto leaker Max Jambor, il telefono di OnePlus non sarà identico al Find N2. I due telefono condivideranno lo stesso form factor, ma avranno caratteristiche almeno in parte diverse.

Un precedente rumor, ad esempio, aveva anticipato che il pieghevole di OnePlus potrà contare su uno schermo di qualità superiore di quello montato sull’Oppo Find N2. Nello specifico, il telefono di OnePlus avrà una risoluzione di 2K.

Ci aspettiamo anche un design almeno in parte molto diverso, soprattutto per quel concerne il modulo fotografico, che dovrebbe riprendere il linguaggio di design introdotto sul recente OnePlus 11. Non resta che aspettare i prossimi mesi per saperne di più. In copertina: il OnePlus 11 Concept presentato al MWC di Barcellona.