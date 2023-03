TikTok, nuovo limite per i minorenni: dopo 60 minuti l’app si blocca in automatico

TikTok limiterà automaticamente a 60 minuti al giorno il tempo di utilizzo dell'app per gli adolscenti di età inferiore ai 18 anni.

TikTok limiterà, automaticamente, il numero di ore che gli utenti più giovani possono passare ogni giorni sull’app. La misura è stata pensata per proteggere il benessere dei minorenni e ridurre la dipendenza dagli smartphone.

Chiaramente, non si tratta di un divieto categorico. Gli utenti saranno liberi di superare il limite di tempo imposto dall’app, ma dovranno bypassarlo in modo manuale, prendendo una decisione consapevole.

TikTok sta introducendo nuove impostazioni destinate a ridurre il tempo che i teenager trascorrono nell’app. In un aggiornamento, l’azienda afferma che limiterà automaticamente a 60 minuti al giorno il tempo di utilizzo dell’app per gli adolscenti di età inferiore ai 18 anni.

Con il cambiamento, i minori saranno comunque in grado di superare il limite giornaliero, ma dovranno inserire un codice. TikTok spiega che il meccanismo è ovviamente un compromesso, che lascia comunque la libertà di scelta agli utenti. In questo modo i giovanissimi sono “obbligati a prendere una decisione attiva per estendere il numero di ore da passare sull’app”.

I ragazzi potranno anche disattivare completamente il limite dei 60 minuti, ma TikTok suggerirà frequentemente di riattivarlo in caso l’utente passi più di 100 minuti al giorno sull’app.

Parallelamente, TikTok implementerà anche diverse nuove funzionalità di controllo genitoriale. Tra le altre cose, i genitori potranno personalizzare il limite di tempo giornaliero dei loro figli e potranno anche accedere alle statistiche di utilizzo dell’app.