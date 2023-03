Hogwarts Legacy conquista anche Famistu: è il gioco con il voto più alto della settimana

Questa settimana Famitsu ha pubblicato la recensione di Hogwarts Legacy, assegnandogli un ottimo 37/40, ovvero un voto molto vicino all’ambito 40/40 della testata. Più bassi invece i voti di Ib per Nintendo Switch (7/8/8/7) e ONI Road to be the Mightiest Oni (7/8/7/8), con Hogwarts Legacy che rappresenta dunque il nuovo titolo di punta del numero di Famitsu in uscita il prossimo 2 marzo nelle edicole giapponesi.

Hogwarts Legacy continua dunque a macinare numeri. In sole due settimane il gioco ha superato le 12 milioni di unità vendute in tutto il mondo, segnando un vero e proprio record. Il gioco tra l’altro ha raggiunto anche un altro successo, diventando il primo titolo single-player su Twitch con un picco di 1,28 milioni di spettatori simultanei. Un risultato strabiliante per il nuovo RPG ambientato nel Wizarding World.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy ci permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro.Nella nostra recensione, abbiamo sottolineato come Hogwarts Legacy non sia un gioco perfetto, ma comunque un ottimo prodotto.”Il lavoro di Avalanche è mastodontico nei contenuti, ma presta il fianco a un buon numero di problematiche che annulleranno l’ascesa all’Olimpo, a partire dall’assenza totale di multi-branching, di finali multipli e di una personalizzazione della trama, oltre che di totale conseguenze dalla scelta della propria casa di appartenenza. Al di là di questo aspetto, inficiato da aspettative indubbiamente troppo alte, ci siamo trovati dinanzi a un’esperienza di durata inferiore a quella annunciata e promessa, ma che riuscirà a tenervi incollati al controller per andare a scovare tutti i segreti che nasconde Hogwarts, per ore e ore.

Hogwarts Legacy è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.