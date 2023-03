Bluesky arriva sull’App Store: una nuova alternativa a Twitter decentralizzata

Ci risiamo: è in arrivo una nuova alternativa a Twitter. Ancora una volta si tratta di un “social network decentralizzato“. Bluesky è un nuovo protocollo che consente di creare social decentralizzati e “federati”. L’applicazione ufficiale è già arrivata sull’App Store, ma ci si può iscrivere solo su invito.

Insomma, è ancora in una fase di closed beta. Tuttavia, secondo Tech Crunch l’apertura al pubblico potrebbe essere imminente.

Di Bluesky, un progetto fortemente voluto da Jack Dorsey, già co-fondatore ed ex CEO di Twitter, non si sentiva parlare da ottobre del 2022, quando il team dietro al progetto aveva condiviso un aggiornamento sul blog ufficiale.

Le iniziative sono due: da una parte AT, un protocollo che offre i mezzi per creare una rete social federata e decentralizzata, in modo simile a Mastodon. Poi Bluesky, che è l’applicazione mobile che permette di mettere in azione quel protocollo e partecipare ai social network basati su AT in maniera semplice e intuitiva.

AT consente la portabilità degli account, che possono essere trasferiti da un social decentralizzato all’altro, senza dover creare per ciascuno di loro una nuova identità virtuale. Inoltre, l’algoritmo viene messo nelle mani dell’utente, che può scegliere i criteri sulla base dei quali gli verranno mostrati i contenuti.