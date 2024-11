Consente di verificare se i propri dati sono finiti nelle mani dei cybercriminali, ma lo fa con moltissime opzioni di ricerca in più rispetto al più noto Have I Been Pwned.

Il celebre sito Have I Been Pwned ha da tempo aiutato gli utenti a verificare se i loro dati personali fossero stati compromessi in un attacco informatico, ma ora un nuovo strumento si propone come alternativa altrettanto potente. DataBreach.com, creato dall’azienda del New Jersey Atlas Privacy, offre una piattaforma gratuita per verificare se le proprie informazioni siano finite nelle mani di cybercriminali.

A differenza di Have I Been Pwned, che consente solo una ricerca tramite indirizzo email, DataBreach.com amplia le opzioni di ricerca includendo nome completo, indirizzo fisico, numero di telefono, numero di previdenza sociale, indirizzo IP e username. Atlas Privacy prevede di aggiungere altre categorie in futuro.

Atlas Privacy, che si occupa di rimuovere i dati personali di clienti da siti di brokeraggio e piattaforme di ricerca di persone, ha raccolto oltre 17,5 miliardi di record provenienti da database rubati, tra cui quelli circolanti sui forum cybercriminali. Questa esperienza ha permesso all’azienda di creare DataBreach.com come servizio pubblico gratuito, basandosi su un precedente progetto di agosto volto a notificare gli utenti colpiti dall’hack di National Public Data.

Una caratteristica importante del sito è la protezione della privacy degli utenti: DataBreach.com non memorizza né raccoglie alcun dato sensibile inserito. Invece, per le ricerche utilizza una “impronta digitale” dell’informazione personale, un hash che viene confrontato localmente con il database di Atlas Privacy, senza trasmettere i dati dell’utente al server.