La nuova Alfa Romeo Giulia sarà solo elettrica. La “Quadrifoglio” avrà 1000CV

L’Alfa Romeo Giulia sta per tornare e questa volta in una veste completamente elettrica. Il brand italiano ha già rivelato le impressionanti caratteristiche che contraddistingueranno la versione Quadrifoglio dell’EV: autonomia da 435 miglia e una potenza da ben 1000CV. Insomma, sarà l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio più potente di sempre.

La nuova Giulia evolverà dalla sua forma di berlina convenzionale per coprire molteplici segmenti e si prevede che arriverà nel 2025. Alfa Romeo non prevede di realizzarne anche una versione a motore endotermico.

Sarà disponibile in diverse potente e altrettanti allestimenti. Il modello base avrà una potenza di 345CV, mentre la Giulia Veloce arriverà a 790 CV. La versione più performante, che potrebbe chiamarsi Quadrifoglio, offrirà circa 1000CV, cioè quasi il doppio dell’attuale Giulia con V6 biturbo a benzina.

Parlando del futuro di Alfa Romeo, il CEO Imparato ha sottolineato l’importanza di un rapido programma di elettrificazione per Alfa Romeo. “I clienti non devono soffrire per la transizione verso elettrico, vogliamo fare in modo che l’apprezzino”, ha detto.

Alfa Romeo lavorerà molto anche sul design della Giulia, che sarà sicuramente ammodernato ma non stravolto. “Sarà l’Alfa Romeo che tutti desiderano”, ha assicurato. Insomma, nessuna ‘eresia’ in vista.

Il CEO ha anche ricordato che nel 2024 Alfa Romeo presenterà la sua prima auto elettrica, che sarà un SUV del segmento B. Possibilmente si chiamerà Alfa Romeo Brennero.