Alfa Romeo Milano: tutto sul baby SUV elettrico o ibrido

Andiamo alla scoperta dell’Alfa Romeo Milano, il SUV elettrico “baby” dove potenza, prestazioni e ampia gamma di motorizzazioni non mancano.

L’attesa è terminata: l’Alfa Romeo Milano è la nuova stella del settore automobilistico, e porta con sé un’eredità di design e prestazioni che si fondono con la tecnologia più avanzata. Questo SUV compatto si presenta come il connubio perfetto tra tradizione e innovazione, a scelta tra propulsione completamente elettrica o ibrida.

Le sue linee richiamano la storica eleganza del marchio, con una lunghezza di 4,17 metri, una larghezza di 1,78 metri e un’altezza di 1,5 metri. Il design esterno è un omaggio ai classici, con la coda tronca che evoca la Giulia TZ e il frontale caratterizzato dai fari “3+3” Full Led Matrix adattivi. Il leggendario scudetto della casa automobilistica domina le varianti Leggenda e Progresso, confermando l’identità unica di questo modello.

Alfa Romeo Milano: un’ampia gamma di motorizzazioni

Il SUV presenta una gamma di motorizzazioni che rispondono alle esigenze di efficienza e potenza. La versione elettrica dispone di un motore sincrono da 156 cavalli e una batteria da 54 kWh, garantendo un’autonomia di 410 chilometri.

La variante più potente, la Milano elettrica Veloce, sfoggia 240 cavalli e riprende le prestazioni annunciate dalla 600e Abarth. Per quanto riguarda la ricarica, il sistema supporta fino a 100 kW in corrente continua, permettendo di ricaricare l’80% della batteria in meno di 30 minuti.

È presenta anche la versione ibrida, con un motore 1.2 tre cilindri a ciclo Miller, turbo a geometria variabile e un sistema 48v Hybrid VGT. Disponibile sia in configurazione a due ruote motrici che Q4 integrale, questa motorizzazione deriva dall’ultimo Puretech sviluppato da Psa. L’elemento elettrico si compone di una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio a doppia frizione e 6 rapporti.

Per completare l’esperienza, il SUV è disponibile con tre pack: Techno, Premium e Sport, ognuno con caratteristiche distintive che rendono più ricca sia l’estetica che la funzionalità del veicolo.

L’Alfa Romeo Milano è quindi l’opzione più intrigante per gli appassionati di SUV compatti e dal design che rispetta la tradizione del marchio.