La prima Shelby elettrica è una Mustang Mach-E in edizione limitata e disponibile solo in Europa

Ford ha presentato la prima Shelby elettrica. Non un modello originale, bensì una versione speciale e in edizione limitatissima del Ford Mustang Mach-E, il popolare SUV in vendita da poco. Curiosamente, nonostante si rifaccia ad un marchio tipicamente americano, questa versione speciale del Mach-E sarà disponibile esclusivamente in Europa e in quantità estremamente limitate.

A differenza di altre Ford trasformate da Shelby in vere auto sportive, la Mustang Mach-E GT riceve solo un trattamento minore con una grande dose di adesivi. L’unica parte meccanica aggiornata è la sospensione: Shelby ha installato molle più corte di 1 pollice e più rigide, il che dovrebbe migliorare la tenuta di strada.

Poi c’è la fibra di carbonio – tanta fibra di carbonio. Il cofano è interamente in carbonio, non solo una pellicola. La griglia anteriore, lo splitter inferiore e persino la modanatura inferiore sulle portiere è in fibra di carbonio. E infine, ci sono gli adesivi – le “strisce da corsa” non erano abbastanza e Shelby ha decorato la Mach-E con un set di decalcomanie laterali con una scritta “Shelby”. Il risultato – per quel che vale il nostro giudizio – non ci convince per nulla, francamente.

Il tema Shelby prosegue anche all’interno con tappetini personalizzati, distintivi e, ovviamente, la placca numerata sul cruscotto. Il veicolo è limitato a soli 100 esemplari e i clienti che già possiedono una Mustang Mach-E GT possono acquistare questo pacchetto in edizione limitata a circa 25mila euro.