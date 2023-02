La recensione di Teen Wolf The Movie, il film in uscita oggi in esclusiva su Paramount+ Italia

Dopo quasi un mese dal debutto americano ecco che Teen Wolf The Movie (o come è stato rinominato in Italia, Teen Wolf Il Film) debutta in esclusiva italiana nel catalogo di Paramount+. Era ora? Si, senza dubbio. Abbiamo aspetto e atteso notizie, ora potete gustarvi il film sequel della serie fantasy paranormal di MTV. Tutta l’attesa è stata ripagata? La cosa che mi preme anticiparvi fin da subito è che il film in parte soddisferà le vostre aspettative ma in parte le deluderà parecchio. L’effetto nostalgia gioca una componente molto importante nella valutazione del film, non posso negarlo. Da fan del franchise è ovvio che visionando la pellicola sia rimasta emozionata dal ritorno dei tanti personaggi che per anni ho visto sul piccolo schermo, peccato che una parte più razionale di me non ha saputo chiudere gli occhi di fronte agli evidenti difetti di sceneggiatura. Sono comunque convinta che il film raggiunga l’obbiettivo per cui era stato pensato: risollevare e rivitalizzare il franchise in favore della nuova serie tv ambientata nello stesso universo, Wolf Pack. Inoltre, il film è fatto per i fan della serie. Forse il successo americano della pellicola garantirà un secondo film per Teen Wolf, dobbiamo solo attendere.

Come sempre, prima di addentrami nell’analisi e nella recensione del film, vi lascio il trailer di Teen Wolf The Movie, pellicola che da oggi è disponibile nel catalogo Paramount+ Italia.

In Teen Wolf: Il film, prodotto da MTV Entertainment Studios e MGM, la luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Il cast comprende Tyler Posey, Crystal Reed, Holland Roden, Shelley Hennig, JR Bourne, Orny Adams, Colton Haynes, Linden Ashby, Melissa Ponzio, Ryan Kelley, Seth Gilliam, Ian Bohen, Dylan Sprayberry, Vince Mattis, Khylin Rhambo, Amy Workman, Nobi Nakanishi e Tyler Hoechlin.

Teen Wolf The Movie, nostalgia canaglia

Come vi accennavo in apertura per me è stato davvero difficile scindere cosa ha significato per me la serie Teen Wolf, e quindi tutte le emozioni che ho provato rivedendo i miei personaggi del cuore, dall’oggettiva qualità del prodotto. Ho cercato di fondere queste due emozioni e generare un giudizio complessivo.

Teen Wolf The Movie è ambientato diversi anni dopo gli eventi del finale della serie e la storia riprende le sue fila con il suo protagonista: Scott McCall, ora residente a Los Angeles e intendo a presentire la sua vita lontano dalle vicende paranormali di Beacon Hills sta ancora lottando per andare avanti dopo essere stato un eroe. Peccato che nella sua città natale sia emerso un terribile male, i lupi ululano ancora una volta, e solo un licantropo come Scott McCall può radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale.

Per la precisione il film è stato ambientato 13 anni dopo gli eventi del finale della serie.

Jeff Davis, creatore della serie, ha spiegato il motivo che si annida dietro la scelta di ambientare la serie parecchi anni dopo la conclusione dello show televisivo: “lo spostamento temporale ha dato la possibilità di ricalibrare tutti questi personaggi, con Scott che ha una nuova vita ed ha accettato un lavoro per individuare le infrastrutture scadenti nei cantieri edili. Tuttavia, quando emerge un nuovo terrificante male, Scott McCall e il resto del suo branco tornano a Beacon Hills.”

La scelta del periodo temporale è perfetta: siamo stati abituati a vedere i personaggi da adolescenti, con problemi e dinamiche da adolescenti. Ora li rivediamo da adulti, con un lavoro e responsabilità a cui rendere conto. Non sono più i ragazzini insicuri e distratti di quando li avevamo lasciati nell’ultima stagione della serie. Ora sono loro la guida per i più giovani e sono loro le persone a cui le autorità fanno riferimento per risolvere questioni paranormali. Ho trovato la scelta estremamente saggia ed interessante. Così come gli attori sono cresciuti e cambiati, lo sono anche i loro personaggi. Scott è sempre Scott, leale e disponibile fino all’ultimo secondo e sempre pronta a sacrificarsi per il bene dei suoi amici. Avrà cambiato città ma è lo stesso ragazzo con il DNA da eroe che avevamo lasciato anni fa. Infondo è anche per questo che gli vogliamo tanto bene.

Lydia e Derek sono i personaggi che maggiormente sono evoluti, cambiati e maturati. Ora Lydia gestisce una galleria d’arte in una grande città e Derek è padre e deve prendersi cura del figlio adolescente. Entrambi sono soli, non hanno un compagno o una compagna. Strano perché non gli avevamo lasciati così ma allo stesso tempo la sceneggiatura colma tutti i buchi apparenti di trama. Non nego che è molto bello vedere Derek padre di famiglia, è maturato davvero tanto dai primi episodi della serie.

Non mancano nemmeno Malia, Parrish e Liam, forse il più sacrificato di tutti per minutaglie sullo schermo. Ad ogni modo tutti hanno una storyline credibile ed in linea con i trascorsi passati.

Passiamo al tasto che poteva essere il più dolente ma forse non lo è davvero stato: il ritorno di Allison. Ammetto che mi aspettavo una storia diversa e con un finale decisamente diverso, così non è stato e forse sono anche felice di essere stata sorpresa dalla sceneggiatura. Allison non è un ricordo, non è una visione ma è davvero lei. La Allison del passato privata però dei ricordi positivi che aveva con Scott. Resuscitata dalla morte, che forse morte non è mai stata dato che i protagonisti del film dicono apertamente che si è sempre trovata nel limbo. È una Allison cacciatrice di lupimannari che non vede l’ora di distruggere Scott McCall. Assurdo no? In realtà la storia regge, sembra di essere tornati alla prima stagione di Teen Wolf quando l’enemies to lovers era l’ingrediente fondamentale. Per essere estremamente precisi il film rievoca tutte, e dico proprio tutte, le vibes della terza stagione della serie, villain compresi. Capisco la scelta, la terza stagione resta oggi ancora quella più amata dai fan. Creare nuovi cattivi e renderli ugualmente iconici sarebbe stato difficile, inoltre i villain hanno un collegamento diretto con la “morte” di Allison quindi da un punto di vista logico è stata presa la decisione giusta. Ammetto che rivederli a distanza di anni li rendere ancora più macchiettisti però comprendo.

La storia d’amore tra Allison e Scott è la grande protagonista del film. I due sono la coppia della serie infondo, anche se i fan hanno sempre amato Lydia e Stiles, quindi omaggiarli nel film era doveroso. Scott non ha mai scordato il suo primo grande amore ed è disposto a tutto pur di avere una seconda possibilità. Innegabile: i due sono davvero teneri. La chimica tra Tyler Posey e Crystal Reed è decisamente migliorata e si percepisce la voglia dell’attrice di ritornare nel franchise.

Il finale è sicuramente spiazzante ed imprevisto. Uno dei più grandi protagonisti dello show lascia per sempre la saga. Ammetto che non me lo aspettavo e qualche lacrima è scesa. Allison non ritorna nel regno dei morti ma resta. Non vi aggiungo di più perché desidero che viviate a pieno l’esperienza della visione di Teen Wolf, però questo non potevo non dirlo.

Vi segnalo che il make-up è sempre di buon livello e gli effetti speciali sono migliorati rispetto alla serie tv. Sicuramente il budget ed i tempi di realizzazione saranno stati diversi ma è opportuno segnalare le migliorie.

L’assenza di Stiles quanto si fa sentire?

Come immagino già saprete, per una persona che ritorna, Crystal Reed, eccone un’altra che questa volta sceglie di restare lontano dalla saga che ha lanciato la sua carriera. Sto parlando ovviamente di Dylan O’Brien. L’unico assente di peso in questa importante operazione di revival. L’interprete di Stiles Stilinski ha spiegato come il suo rifiuto sia stato figlio di una scelta artistica attentamente ponderata. Anche lui era infatti convinto che il suo personaggio avesse detto tutto durante la serie e non necessitava di ulteriore approfondimento: “Ho semplicemente deciso che si era interrotto nel momento migliore per me. Volevo lasciare il personaggio in quel modo. Auguro a tutti loro comunque il meglio e, non appena sarà possibile, vedrò il film. Non farò parte del cast ma spero sia fantastico”, ha fatto sapere la star di Maze Runner.

In realtà Jeff Davis, in una nuova intervista rilasciata a TV Insider in vista dell’uscita del film sulla piattaforma Paramount+, ha rivelato che all’inizio pensa che Dylan avrebbe fatto parte del cast del film. Lui voleva assolutamente coinvolgerlo dato che sa bene quanto il personaggio di Stiles sia amato dai fan di Teen Wolf. “Avevamo delle idee scritte, ma niente che avesse mai superato la fase di bozza. C’è stato un momento in cui ha detto: “Ok, forse farò un cameo”. Poi un altro momento in cui ha detto: “Forse farò qualche giorno di riprese”. Ma a un certo punto del processo ho detto: o lo facciamo partecipare o non lo facciamo. E credo che abbia preso la decisione giusta per se stesso. Deve fare ciò che lo nutre creativamente. Ha fatto quel personaggio per sei stagioni. Gli ho detto al telefono: “La cosa peggiore che possa accadere è che il pubblico ti veda sullo schermo e capisca che tu non voglia esserci”. Quindi devi volerci essere, se vogliamo farlo o no”. E lui ha scelto di lasciare il personaggio dov’era”.

Arriviamo però alla risposta che state attendendo, l’assenza di Stiles nel film si sente, e si sente tanto. Stiles era la colonna portante dello show e quando ha scelto di abbandonarlo per impegni concomitanti la serie ha subito un brusco colpo. Il film senza Stiles si regge in piedi ma la mancanza del personaggio più amato dai fan si fa sentire. Non è totalmente assente perché il cast ricorda Stiles ogni due per due ma la sua mancata presenza, per quanto giustificata, poco regge.

Wolf Pack: da oggi disponibile su Paramount+

Non solo Teen Wolf Il film ma anche la nuova serie tv, ambientata nello stesso universo del show MTV, fa il suo debutto sul piccolo schermo di Paramount+ Italia. WOLF PACK, la nuova serie originale scritta e prodotta sempre da Jeff Davis con Sarah Michelle Gellar come attrice e co-produttrice esecutiva, sarà disponibile in versione originale con i sottotitoli in italiano e da giugno disponibile doppiata.

Tra chi voleva una nuova stagione dello show e chi preferiva un progetto reboot Paramount+ ha scelto di accontentare tutti mediante la realizzazione di un film sequel con i protagonisti originali e di una serie sequel con nuovi volti.

Dopo aver rivelato una clip del film su Teen Wolf, Paramount+ al New York Comic-Con 2022 ha mostrato anche il teaser trailer della serie TV spin-off di Teen Wolf: Wolf Pack. Il filmato ha anche mostrato al mondo la presenza di Sarah Michelle Gellar, attrice divenuta iconica per essere stata la protagonista di Buffy l’Ammazzavampiri, come protagonista della serie Paramount.

Al centro della storia ci saranno un ragazzo ed una adolescente che vivranno un cambiamento importante subito dopo che, a causa di un incendio boschivo, vedranno risvegliarsi delle creature soprannaturali. Unendosi ad altri due adolescenti, il gruppo si dovrà confrontare con un segreto che riguarda tutti loro ed il morso di un lupo mannaro.

I giovani protagonisti del telefilm sono Everett ( interpretato da Armani Jackson) e Blake (Bella Shepherd), mentre Sarah Michelle Gellar interpreterà Kristin Ramsey, un’agente di polizia sulle orme dei lupi mannari.

Nel cast sono compresi anche Rodrigo Santoro (as ranger Garrett Biggs), Chloe Rose Robertson (Luna), e Tyler Lawrence Gray (Harlan). Tra i produttori esecutivi ci sono la stessa Gellar e Jeff Davis (che ha realizzato Teen Wolf ed ha scritto questo spin-off) Tra gli altri componenti del cast troviamo Bailey Stender (iCarly), Chase Liefeld (Chang Can Dunk), Hollie Bahar (Westworld), Lanny Joon (Baby Driver), Rio Mangini (Everything Sucks), Stella Smith (Stargirl), Zack Nelson (Loot), James Martinez (Love, Victor), Amy Pietz (Caroline in the City), Bria Brimmer (Doom Patrol), John L. Adams (The Dead Zone) e Sean Philip Glasgow (Diary of a Future President).



