OnePlus Nord 3: svelata la scheda tecnica, lo schermo sarà molto più grande?

Dopo aver lanciato il nuovo OnePlus 11, l’azienda di Pete Lau si prepara a rinnovare anche la sua apprezzata linea di mid-range (con vocazioni da flagship killer) “Nord”. Secondo nuove indiscrezioni, non ci separano molti mesi dal lancio dell’atteso OnePlus Nord 3. E conosciamo anche già alcuni dettagli sulla sua scheda tecnica.

Secondo la nota fonte OnLeaks, il OnePlus Nord 3 avrà un display AMOLED più grande del modello precedente: si parla 6,72 pollici con una risoluzione Full HD+. Inoltre, il dispositivo avrà una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto la scocca del prossimo smartphone della serie Nord troveremo un processore Dimensity 9000 con configurazione octa-core. Il dispositivo verrà lanciato con una configurazione di RAM da 8GB/16GB insieme a 128GB/256GB di memoria interna.

Per quanto riguarda l’imaging, il OnePlus Nord 3 avrà una tripla fotocamera. Il dispositivo avrà una fotocamera principale da 50MP, una lente ultra-wide da 8MP e un sensore macro da 2MP. Per i selfie e il supporto alle videochiamate, il dispositivo si affiderà a una fotocamera da 16MP. Lo smartphone verrà alimentato da una batteria da 5.000mAh che offrirà il supporto per la ricarica SuperVooc a 80W.

Quando uscirà? Molto probabilmente bisognerà aspettare la prossima estate. Il OnePlus Nord 2 è uscito a luglio del 2022 e ci si aspetta che il Nord 3 esca tra giugno e luglio di quest’anno.