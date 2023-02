Il Motorola RAZR 2023 avrà uno schermo esterno gigante: ingloba anche fotocamera e flash

La prossima frontiera della guerra degli smartphone pieghevoli sarà incentrata sulle dimensioni dello schermo esterno? Alcuni recenti rumor ci fanno pensare che sia così. Giusto ieri vi abbiamo raccontato di come Samsung voglia equipaggiare il suo prossimo Galaxy Z Flip5 con un display esterno estremamente grande. Oggi invece alcuni leak suggeriscono che perfino Motorola, che già aveva dotato il suo RAZR di uno schermo di dimensioni decisamente generose, voglia spingere in questa direzione.

Secondo aluni nuovi leak, Motorola sta lavorando alla nuova generazione del popolare RAZR. Uscirà entro la fine del 2023 e avrà un design completamente rivisto. Evan Blass, noto tipster, ha pubblicato i presunti render del nuovo Motorola RAZR 2023. Il display esterno si fa immediatamente notare: occupa praticamente tutta la superficie della parte superiroe della scocca. Perfino le fotocamere e il flash sono completamente ‘abbracciati’ dal nuovo display.

Ricordiamo che Motorola non pone limitazioni all’utilizzo del display esterno, che volendo può essere usato per mostrare qualsiasi applicazione, anche quelle non ottimizzate per il (nonpoicosìtanto)micro-display.

Quanto alle altre specifiche del pieghevole a conchiglia, il RAZR 2023 probabilmente sarà equipaggiato con uno Snapdragon 8 Gen 1+ e dovrebbe poi avere un display principale da 6,7 pollici, FHD+, e con refresh rate a 144Hz. Si parla poi di una doppia fotocamera 64MP + 13MP. Il nuovo Motorola RAZR potrebbe uscire a luglio del 2023. Non resta che aspettare questa estate per saperne di più.