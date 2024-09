Un vero e proprio record è stato segnato di recente da un drone sottomarino gigante, in Norvegia, che è riuscito a nuotare in modo autonomo fino a 3.400 metri di profondità. La missione, che ha avuto una durata di alcune settimane, ha permesso al veicolo sottomarino Hugin Endurance di raggiungere un vero e proprio traguardo. Il tutto durante una particolare fase ovvero durante i vari test di sviluppo. Test condotti esattamente dall’azienda Kongsberg, ovviamente norvegese.

L’azienda si è espressa sulla questione, tramite una dichiarazione, affermando che dopo un aggiornamento finale ottenuto 10 ore dopo l’immersione da un trasponder ecco che l’AUV lungo 40 piedi e pesante 8 tonnellate è riuscito a funzionare in modo del tutto autonomo e senza la necessità di nessuna interazione da parte dell’uomo.

Alcune informazioni sul drone sottomarino norvegese

Ma, cosa sappiamo sul drone sottomarino gigante? Prima di ogni cosa occorre precisare che Hugin Endurance è autosufficiente e può funzionare anche per un periodo di tempo piuttosto lungo. Anche senza alcuna assistenza da parte dell’uomo. E ancora, occorre precisare che Endurance rappresenta la versione più grande di tutta la gamma AUV Hugin a nuoto libero. Diverse sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. Tra queste ad esempio l’idrodinamica ottimizzata, una buona manovrabilità e per finire anche un’ottima precisione di stabilizzazione.

L’azienda è inoltre intervenuta sul successo ottenuto tramite tale missione affermando che questa dimostra proprio quella che è la “capacità operativa da riva a riva di HUGIN Endurance”. L’azienda ha proseguito sottolineando che eliminare l’assoluta necessità di presenza di una nave di superficie consente ai clienti di poter ottenere un grande risparmio sia come tempo sia come risorse. E ancora, la missione completata altro non è che la conferma che Hugin è in grado di gestire anche delle complesse missioni senza nessun intervento da parte dell’uomo. E anche per diversi giorni.