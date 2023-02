Resident Evil 4 Remake avrà una modalità VR gratuita per PS VR2

Capcom ha annunciato che anche Resident Evil 4 Remake avrà una modalità VR gratuita, esattamente come successo per Resident Evil Village. La versione VR del gioco sarà resa disponibile come DLC gratuito dopo il lancio.

Ciò vuol dire che tutti i possessori del gioco in versione PS5 e di PS VR2 potranno accedere al contenuto senza alcun costo aggiuntivo. Al momento, Capcom non ha rilasciato ulteriori informazioni sulla nuova versione VR di Resident Evil 4 Remake. Probabilmente ne sapremo di più domani, 23 febbraio 2023, in occasione dello State of Play. Come abbiamo visto, Sony ha annunciato il numero dei giochi presenti sottolineando che durante lo show ci sarà spazio anche per la presentazione di ben 5 titoli per PS VR2. A questo punto, non è da escludere la possibilità di vedere in azione anche questa nuova modalità.

Nel frattempo, vi ricordiamo che recentemente abbiamo scoperto che Resident Evil 4 Remake avrà sia una modalità fotgrafica sia il New Game Plus con la possibilità dunque di iniziare nuovamente il gioco dopo averlo completato una prima volta con parte o tutti gli oggetti e le risorse ottenuti in precedenza.

Tra i giochi più attesi del 2023, Resident Evil 4 Remake ci permetterà di rivivere l’avventura Leon S. Kennedy in una veste completamente nuova con grafica, gameplay e contenuti del tutto rinnovati. Nonostante il titolo presenti alcune variazioni, Capcom ha sottolineato che il remake punta a svecchiare solo le meccaniche, restando sempre fedele al materiale originale.

Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Il gioco uscirà anche su PS4. Questa versione potrà essere aggiornata alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.