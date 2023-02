PlayStation VR2: svelati 10 nuovi giochi, ecco l’elenco completo

Con un post sul PlayStation Blog, Sony ha svelato altri dieci giochi in arrivo su PlayStation VR2, il nuovo visore per PS5. Il parco dei titoli per PS VR2 si presenta già piuttosto ricco e quanto pare è destinato ad ampliarsi ancora di più con l’arrivo tutta una serie di nuovi titoli. Ecco l’elenco completo dei giochi annunciati:

Another Fisherman’s Tale – 2023

Gorn – 16 marzo 2023

Nock: Bow + Arrow Soccer – marzo 2023

Hellsweeper VR – 2023

Ragnarock – 22 febbraio 2023

Runner – 22 febbraio 2023

Startenders: Intergalactic Bartending – 22 febbraio 2023 (upgrade gratuito da PS VR)

Sushi Ben – 2023

Swordsman VR – 22 febbraio 2023 (upgrade gratuito da PS VR fino a maggio 2023)

Unplugged: Air Guitar – 22 febbraio 2023

Dieci nuovi giochi per PS VR2

Con l’aggiunta di questi dieci nuovi giochi, la line up della finestra di lancio di PS VR 2 ora include più di 40 titoli tra cui figura anche l’apprezzato Horizon Call of the Mountain. Alcuni dei giochi annunciati arriveranno già nelle prossime settimane. Ecco dunque alcuni dettagli sui vari titoli.

Another Fisherman’s Tale

Another Fisherman’s Tale è l’attesissimo seguito del premiato A Fisherman’s Tale. Questa affascinante avventura accompagna i giocatori in un viaggio attraverso un mondo surreale, ricco di luoghi fantasiosi ed enigmi incredibili. La narrazione poetica e le esclusive meccaniche di VR del gioco includono l’abilità di staccare e controllare gli arti, che rende l’esperienza incredibilmente immersiva. Se ti appassionano i giochi fantasiosi basati su una narrazione, allora Another Fisherman’s Tale è il titolo che fa per te. Quest’anno preparati a immergerti in un mondo di meraviglie su PS VR2.

Gorn

Il team di Free Lives è fiero di portare su PS VR2 una rappresentazione tremendamente realistica del combattimento tra gladiatori, proprio come avrebbero voluto gli antichi romani. Da quando abbiamo iniziato lo sviluppo di Gorn, abbiamo aggiunto un sacco di armi, nemici e modalità inedite che gli aspiranti gladiatori troveranno nell’arena, e crediamo che questa sia la migliore versione mai creata! Gorn arriva il 16 marzo.

Nock: Bow + Arrow Soccer

Nock, l’ultima aggiunta al mondo del gaming in realtà virtuale, combina la frenesia dell’azione con arco e frecce e l’emozione di un’importante partita di calcio. I giocatori possono scivolare e volare in un campo da calcio dinamico mentre usi l’arco e le frecce per colpire la palla e spedirla nella porta dell’avversario.

Hellsweeper VR

Dai creatori di Sairento VR e gli editori di Arizona Sunshine, ecco Hellsweeper VR, un’intensa esperienza di VR pronta a contrastare le leggi della fisica. In questo gioco la fisica terrestre non esiste e i movimenti che sfidano la gravità diventano la tua nuova realtà. Attraversa i vari cerchi dell’inferno e padroneggia un’ampia gamma di armi e magie elementali, il tutto mentre scopri movimenti assurdi che prima consideravi inimmaginabili.

Ragnarock

Ragnarock segue la tradizione dei giochi arcade, per cui è facile da giocare ma difficile da padroneggiare. Solo i giocatori più esperti saranno in grado di raccogliere tutte le medaglie d’oro, totalizzare i punteggi migliori e inserire il proprio nome nella classifica. La modalità di gioco PvP multigiocatore, aperta a un massimo di 6 giocatori, consente di competere in tempo reale contro gli amici. In arrivo il 22 febbraio con PS VR2!

Runner

Goditi sparatorie in VR totalmente libere e combattimenti in moto ad alta velocità in 4K cristallino, oltre a un gameplay intuitivo condito da modifiche potenziabili per l’arma da fianco, esclusive armi con cannone agganciato e mosse speciali che distorcono il tempo. Tocca con mano l’immersione tattile grazie al feedback aptico dei grilletti e agli effetti del controller; con il feedback del visore PS VR2 sentirai ogni colpo, impatto e cannonata.

Startenders: Intergalactic Bartending

Ormeggia la tua “bar-icella” spaziale e prepara creazioni uniche in Startenders: Intergalactic Bartending, che include una campagna interamente doppiata, milioni di combinazioni di drink e modalità competitive con classifiche giornaliere. Grazie ai turni generati proceduralmente, non sai mai che ricette dovrai improvvisare.

Sushi Ben

Sushi Ben è un’avventura narrativa in cui devi salvare un ristorante di sushi locale dal fallimento. Ma non sarà facile! Per prima cosa, dovrai incontrare gli abitanti della città e aiutarli per guadagnarti la loro fiducia. Sushi Ben offre una narrazione colorata piena di incontri, bellissimi pannelli in stile manga 3D e uno stile grafico ispirato agli anime.

Swordsman VR

Swordsman è un gioco di combattimento realistico con la spada, con fazioni storiche e scontri epici contro i boss. Vivi un’esperienza di combattimento viscerale contro nemici simulati fisicamente e corazzati in grado di parare, contrattaccare e schivare i tuoi attacchi.

Unplugged: Air Guitar

Sali sul palco e vivi la tua fantasia da rockstar in Unplugged: Air Guitar, in arrivo il 22 febbraio per PS VR2. Suona la tua air guitar con alcuni dei brani più importanti e apprezzati di artisti di fama mondiale come Ozzy Osbourne, The Offspring e Weezer. Unplugged è il gioco che vuole farti sentire una leggenda del rock.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il nuovo visore sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023 al costo di 599,99 euro. La confezione includerà PlayStation VR2, lo stereo headset e una coppia di controller.