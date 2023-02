Resident Evil 4 Remake includerà il New Game Plus e la modalità fotografica

A quanto pare, Resident Evil 4 Remake includerà anche una modalità fotografica e il New Game Plus. Ecco tutti i dettagli.

Continuano ad emergere nuovi dettagli sull’atteso remake di Resident Evil 4. A quanto pare, il gioco includerà, tra le altre cose, anche una nuova modalità fotografica ed il New Game Plus. A rivelarlo sono stati i co-director Yasuhiro Ampo e Kazunori Kadoi di Capcom ai microfoni di Game Informer che, ricordiamo, questo mese ha dedicato un lungo coverage al gioco.

Ciò vuol dire che a differenza dell’originale questa nuova riedizione di Resident Evil 4 includerà anche la possibilità di iniziare nuovamente il gioco dopo averlo completato una prima volta con parte o tutti gli oggetti e le risorse ottenuti in precedenza. Purtroppo Ampo e Kadoi non hanno svelato ulteriori dettagli su queste funzionalità, ma hanno rivelato anche ulteriori informazioni riguardo il villaggio.

I due co-director hanno rivelato che il villaggio che avremo modo di visitare nei panni di Leon nel remake di Resident Evil 4 sarà più grande rispetto all’originale del 2005, ma non è tutto: dall’intervista, apprendiamo anche che i giocatori potranno scegliere tra più di una schema dei controlli, alcuni dei quali a quanto pare simili a quelli dei remake di Resident Evil 2 e 3.

Tra i giochi più attesi del 2023, Resident Evil 4 Remake ci permetterà di rivivere l’avventura Leon S. Kennedy in una veste completamente nuova con grafica, gameplay e contenuti del tutto rinnovati. Nonostante il titolo presenti alcune variazioni, Capcom ha sottolineato che il remake punta a svecchiare solo le meccaniche, restando sempre fedele al materiale originale.

Per chi non lo sapesse, la storia di Resident Evil 4 si svolge sei anni dopo gli eventi di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 ai quali Leon S. Kennedy è sopravvissuto. Divenuto un agente sotto gli ordini del presidente degli Stati Uniti, Leon viene inviato in un villaggio spagnolo per salvare Ashley, la figlia del presidente, rapita da un misterioso gruppo.

Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Il gioco uscirà anche su PS4. Questa versione potrà essere aggiornata alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.