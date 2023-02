Resident Evil 4 Remake: nuovi dettagli da Game Informer

Emergono nuovi dettagli su Resident Evil 4 Remake dal ricco coverage che Game Informer ha dedicato al gioco: i redattori della testata hanno visitato il quartier generale di Capcom a Osaka, in Giappone, per provare il primo e il quinto capitolo di Resident Evil 4. Oltre a diffondere nuovi dettagli sul gioco, Game Informer ha anche pubblicato una nuova serie di immagini dedicate a Resident Evil 4, all’interno delle quali compaiono Leon S. Kennedy, Ashley Graham e alcuni dei terrificanti nemici che affronteremo nel gioco. Le trovate nel tweet qui sotto.

Resident Evil 4 Remake | New details and screenshots.

– Side quests are now in the game

– New enemies

– New crossbow weapon

– No QTEs

– Can carry multiple knives

– R3 is used to command Ashley

– Capcom didn't want to start from scratch but "turn everything to 11"

