Psicologo di base: il Piemonte è la prima regione ad attivare il servizio

L’obiettivo è quello di individuare psicologi all’interno di ogni Azienda Sanitaria Locale (Asl) per fornire un punto di riferimento continuo sul territorio per coloro che necessitano di una prima presa in carico di tipo psicologico. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla sanità, Luigi Icardi, hanno sottolineato l’importanza di questo servizio, soprattutto alla luce dei disagi causati dalla pandemia, in particolare tra le persone più fragili e i giovani.

Il Piemonte è la prima regione in Italia a offrire cure psicologiche primarie ai propri cittadini. Il presidente della Regione ha incontrato il presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, insieme alla vicepresidente e al presidente della Commissione salute del Consiglio regionale, per confrontarsi sui temi relativi a questo progetto. Il Piemonte ha già dimostrato un approccio virtuoso nei confronti della salute mentale durante l’emergenza Covid, attivando un servizio di supporto psicologico nelle scuole con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro.

Grazie a questo finanziamento, sono stati aperti 53 nuovi sportelli di supporto psicologico che hanno fornito assistenza a 1.163 utenti, tra cui 2.364 studenti e 2.323 insegnanti, per un totale di 7.959 prestazioni rivolte ai minori. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la Regione, l’Ufficio scolastico regionale e l’Ordine degli Psicologi del Piemonte, che si sono concentrati sulla formazione e il supporto a docenti e personale scolastico. La Commissione Sanità del Consiglio regionale ha rivelato che quasi tutte le Aziende Sanitarie Locali hanno utilizzato i fondi messi a loro disposizione, il che indica un ottimo riscontro per l’iniziativa.

Oltretutto, la Regione Piemonte ha destinato 1,8 milioni di euro di fondi statali per attivare un nuovo servizio di cure psicologiche primarie, che sarà attivato a partire da marzo. Secondo il presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, Marenco, il servizio innovativo dello Psicologo delle Cure primarie rappresenta un importante primo livello di risposta tempestiva e di prossimità alle diverse forme in cui si esprime la sofferenza psicologica, in collaborazione con i medici di famiglia e i pediatri.