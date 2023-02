Lo Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe uscire entro la fine del 2023: niente aggiornamento mid-gen?

Secondo un sito cinese, Qualcomm non presenterà una versione plus dello Snapdragon 8 Gen 2. Punterà direttamente alla prossima generazione.

Secondo nuove indiscrezioni rilanciate dal sito cinese IT Home, la prossima generazione dello Snapdragon 8 potrebbe arrivare molto prima di quanto ci si immaginasse. Lo Snapdragon 8 Gen 2, il chipset Android più potente di sempre, è stato presentato solamente pochi mesi fa.

L’anno scorso Qualcomm aveva presentato un aggiornamento mid-gen del SoC, lanciando lo Snapdragon 8 Gen 1+ verso la fine del 2022. L’S8G1+ era quindi stato equipaggiato su praticamente ogni top di gamma Android uscito tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Tutt’ora è la scelta adottata da diversi produttori per i loro smartphone di fascia medio-alta.

In molti si aspettavano che Qualcomm avrebbe replicato la stessa identica formula anche nel 2023. Insomma, ci si aspettava che lo Snapdragon 8 Gen 2 avrebbe caratterizzato l’offerta dei top di gamma Android per altri sei mesi e che il produttore avrebbe poi presentato una versione potenziata – il Gen 2+ – nella seconda metà dell’anno.

Secondo gli ultimi rumor, Qualcomm si sarebbe invece decisa a saltare completamente un aggiornamento mid-gen, puntando piuttosto direttamente sulla prossima generazione del SoC. Secondo le fonti citate da IT Home, l’atteso Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe arrivare entro la fine del 2023, e non a gennaio del 2024 come inizialmente ipotizzato. Sempre secondo il portale cinese, il nuovo chipset dovrebbe offrire prestazioni leggermente più potenti rispetto all’attuale modello e si parla anche di una configurazione leggermente diversa pensata per migliorare i consumi energetici.

Inutile dire che questi rumor vanno presi con la massima cautela. Che esca a gennaio o verso ottobre, ci separano comunque moltissimi mesi dall’uscita del prossimo SoC della Qualcomm ed è bene prendere ogni voce di corridoio con una sana dose di scetticismo.